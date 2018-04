Servis se jen podívá, vy stejně zaplatíte

Nejeden majitel mobilního telefonu se již setkal s nějakým problémem v servisu. Jednou z nepříjemností je také tzv. manipulační poplatek. Ten platíte v případě, že je v servisu na vašem telefonu zjištěna nezáruční závada, kterou si následně nenecháte opravit. A to i v době, kdy je váš telefon v záruce. Možná vás to překvapí, ale za prohlídku telefonu zaplatíte až 550 korun.

Jestliže jdete do servisu s telefonem, který již není v záruční lhůtě, a vy počítáte s tím, že jeho oprava vás bude něco stát, nebudete případným poplatkem tolik překvapeni. Ostatně, platit ho budete jen v případě, že si opravu nenecháte provést (například bude-li nevýhodně drahá). V opačném případě zaplatíte za opravu a manipulační poplatek se vás netýká.

Méně příjemný je však případ s telefonem v záruční době. Pokud zjistíte u takového přístroje nějaký zádrhel, celkem klidně zamíříte do servisu, případně se obrátíte na dealera či operátora, od kterého jste telefon koupili. I když mobilu ještě běží garanční doba, nemusí to nutně znamenat, že máte nárok na záruční opravu. Jak jsme již psali v tomto článku, pokud vnitřek telefonu zkorodoval v důsledku vniknutí tekutiny, záruka se na závady nevztahuje. Podobné je to i s jinými chybami způsobenými špatným zacházením, ovšem oxidace je přeci jen tím nejčastějším případem.

Odevzdáte tedy telefon do záruční opravy, později vám však v servisu oznámí, že jste o záruku přišli a oprava vás bude stát X korun. Pokud pro vás bude X nepřijatelně vysoké, opravu si neobjednáte a budete si chtít telefon vzít zpět. Jaké je ale často překvapení zákazníka, který se ocitne v této situaci, když mu pracovník servisu oznámí, že od něj musí vybrat manipulační poplatek za zjištění závady. Ten se servis od servisu liší, pohybuje se však v rozmezí od 200 do 550 Kč. Chcete-li telefon zpět, nezbude vám než zaplatit.

Vyplatí se zeptat včas

Abyste zabránili smutku nebo vzteku (podle povahy) z této situace, je třeba dát si pozor a informovat se předem. Servis totiž má právo si tento poplatek za zjištění závady účtovat, nicméně je také povinen vám ho oznámit. Jestliže ho nenajdete v běžně přístupném ceníku, neváhejte a ptejte se. Jestliže dokonce vlastníte některý z telefonů značek Motorola nebo Nokia, které mají více autorizovaných servisů, můžete si zjistit ceny i předem, dříve než do servisu vyrazíte. Ačkoliv má totiž například Nokia v České republice více autorizovaných servisů, cena za zjištění závady se liší. Rozdíly ovšem nejsou příliš veliké, většinou nejde o více než 300 korun.

Z tohoto standardu vystupuje servisní středisko Siemens, které se nachází v centrále firmy na ulici Evropská v Praze 6. Manipulační poplatek zde činní 403 korun, což je jedenapůlnásobek běžně účtované sazby.

Nezapomeňte také, že v případě posílání mobilu poštou vám opravna přístroj pošle zpět na dobírku a k manipulačnímu poplatku bude připočteno navíc ještě poštovné a balné. To může klidně být dalších 100 až 150 korun. Celý poplatek se pak snadno vyšplhá i na 550 korun.

V případě, že jste telefon koupili u dealera nebo v prodejně operátora, můžete se obrátit přímo na něj. V takovém případě však neovlivníte výběr servisu. Proto je rozumné obrátit se na servis přímo, pokud je tedy váš telefon oficiálně dovezený a má platný český záruční list. Jestli tomu tak je, můžete zjistit podle pravidel v tomto článku. Pro snadnější hledání se podívejte na seznamy autorizovaných servisních center jednotlivých výrobců:

Panasonic - www.panasonic.cz/panasonic/web.nsf/Partneri?OpenAgent=true&Typ=Servis&Kategorie=KancelarskaTechnika&Nazev=&Mesto=



Philips - www.philips.cz/gsm/servis.htm



Ericsson - www.gsmobil.com/gsmobil/servis.jsp?s=9



Sony - pouze Servisní Sony Centrum na adrese Vinohradská 174, Praha 3. Tel. 02/228 641 99