Servis neuznal reklamaci mobilu kvůli oxidaci. Žádná v něm ale nebyla

Důvody pro zamítnutí záruční opravy bývají různé, od mechanického poškození až k nejčastějšímu důvodu, takzvané oxidaci. Laicky řečeno v servisu zjistí, že do telefonu natekla voda či jiná tekutina.

oxidaci odhalí indikátory Výrobci používají k odhalení vlhkosti indikátory umístěné v útrobách telefonu. Jsou to bílé štítky, které po styku s tekutinou zčervenají. Pro servisy jsou jedním z prvních a bohužel často i posledních důkazů vniku tekutiny do telefonu. Citlivost těchto indikátorů je ale velmi sporná, a každý servis k nim tedy přistupuje odlišně. „Jsou situace, kdy uznáme záruku i u telefonu, kde je indikátor aktivní,“ říká Dlouhý. Upozorňuje také na fakt, že každé sporné zamítnutí záruční opravy by měl servis doložit i fotodokumentací, která oxidaci telefonu jednoznačně prokáže.

To je i případ Aleše Jakuba z Prahy, kterému autorizovaný servis Nokia, společnost CELL NET, s. r. o., odmítl uznat záruční opravu právě z důvodu oxidace. Jakub si byl ale jist, že jeho Nokia E66 nikdy do styku s vodou nepřišla. Ve svém postupu ale udělal zásadní chybu, když nechal telefon po zamítnutí záruční opravy otevřít v neautorizovaném servisu. Tím okamžitě o záruku přišel.

Jak tedy v takovém případě správně postupovat? „Spotřebitel má možnost nechat si vypracovat znalecký posudek a s ním se, pokud vyzní ve spotřebitelův prospěch, dál domáhat reklamace,“ radí Jan Mišurec ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Náklady na posudek se pohybují v řádu několika stokorun. Zákazník by se tedy při nesouhlasu se závěry servisu neměl bát si ho nechat vypracovat. Pokud navíc dopadne ve prospěch spotřebitele, prodejce ho pak musí podle Mišurce proplatit a reklamaci uznat. V opačném případě zůstávají náklady na posudek logicky na straně zákazníka, který si může nechat poškozený přístroj opravit v rámci nezáručního servisu.

Námi provedený expertní odhad v autorizovaném středisku, který ale proběhl až po chybném kroku pana Jakuba, navíc potvrdil, že telefon zřejmě do styku s tekutinou skutečně nepřišel. „Osobně bych se v tomto případě hádal,“ komentoval výsledek servisní technik Daniel Dlouhý ze společnosti Mobilpohotovost.cz, který telefon prohlédl. Podle něj by při správném postupu s napadením závěru servisního střediska pan Jakub zřejmě uspěl, jelikož v telefonu není po oxidaci ani stopy.

„Spotřebitel má také právo domáhat se svých nároků soudní cestou anebo v rámci projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého je SOS také zahrnuto,“ doplňuje další možnosti průběhu sporu Mišurec.

Chyba nemusí být jen v telefonu

Pokud se zákazník rozhodne telefon reklamovat, měl by ho do servisu přinést včetně součástí originálního balení. „Je vždy lepší s sebou přinést i originální příslušenství, jelikož závada se může projevit i v něm. Typickým příkladem je případ, kdy se telefon nenabíjí. Chyba totiž může být samozřejmě i v nabíječce samotné,“ radí Dlouhý. Lidé podle něj často také zapomínají své telefony zálohovat, tedy přenášet kontakty, zprávy, fotografie a podobně do počítače či na elektronické médium. Obsah telefonu po servisním zákroku nemusí být zachován a servis za něj neručí. Stává se to při aktualizaci softwaru telefonu, kterou servisní střediska provádějí téměř vždy, a to z preventivních důvodů. Skutečná závada přitom nemusí mít se softwarem telefonu nic společného. Zálohu obsahu provádějí servisy jen na výslovné přání zákazníka a chtějí za to kolem 250 korun.

Před odevzdáním přístroje do reklamace by si měl každý zákazník vyjmout SIM kartu a v případě změny bezpečnostního kódu telefonu od továrně nastavené hodnoty sdělit servisnímu technikovi kód nový. Důležitý je podle Dlouhého i přesný popis závady či úkonu, který zákazník požaduje. Je pak zapsán v reklamačním protokolu, který je nutné pečlivě uschovat. V případě jeho ztráty totiž servis nemusí v tisících dalších zakázek reklamovaný telefon dohledat.

Pro bezproblémový průběh reklamace by si měl zákazník schovat kompletní obsah originálního balení telefonu. V případě nároku na vrácení peněz ho totiž může prodejce vyžadovat, a to včetně drobností, jako je paměťová karta. Nárok na vrácení peněz zákazník získává v případě, že je mu uznána reklamace třikrát na stejnou závadu či na čtyři závady různého charakteru.