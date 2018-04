Servis & Bazar: Siemens SL45

Nechcete za mobil utrácet hodně peněz, nebo jen potřebujete záložní mobil na chatu či chalupu? Pak se možná poohlédnete v bazaru po nějakém levném a přitom slušném mobilu. Ceny mnohých z nich začínají již na několika stokorunách. Přitom takový mobil ještě může udělat hodně služby. U použitého zboží ale existují mnohá rizika, která mohou na první pohled výhodnou koupi pořádně prodražit. Vše podstatné byste se měli dozvědět v naší rubrice Servis & Bazar. Informace přijdou vhod i všem, kteří potřebují starší mobil opravit.

Siemens SL45 (později byla v prodeji inovovaná verze SL45i) byl telefon který předběhl dobu. Představen byl v roce 2000, do prodeje se dostal o rok později. Jednalo se o "vlajkovou loď " německého výrobce a byl to první mobil (nebo jeden z prvních) s MP3 přehrávačem a podporou paměťových karet. Mobily s MP3 přehrávači a paměťovými kartami jsou nyní v módě, Siemens SL45 je předběhnul o tři roky. V své době to byl špičkový mobil, jeden z nejlepších na trhu.

Při koupi použitého mobilu platí dvojnásob být opatrný a obezřetný. U telefonů s výměnným krytem můžete vzít do ruky pět let starý telefon, který bude s novým krytem vypadat jako kdyby právě opustil továrnu. Zjistit opravdové stáří telefonu je velmi obtížné. Možná natrefíte na kus s původním záručním listem či účtenkou (možná bude ještě v záruce), mnohem častěji se ale budete muset spolehnout na štěstěnu.

MP3 přehrávač v telefonu funguje bez problémů, podporovaný formát karet je MMC. S telefonem se dodávala karta o kapacitě 32 MB, což není mnoho, ve své době ale byly karty s větší kapacitou hodně drahé (32 MB karta stála okolo 3 000 Kč). Dnes stojí karta s kapacitou 128 MB přibližně 800 Kč včetně DPH. To již na poslech hudby stačí, i když dnes mají kapesní MP3 přehrávače běžně kapacitu dvojnásobnou.

Siemens SL45 měl na svou dobu velmi bohatou výbavu, chybělo v ní jen GPRS, což se ale telefonu vyčítalo ještě v době kdy se prodával. Prodej telefonu byl ukončen na začátku roku 2003, telefon z trhu vytlačila tehdejší novinka, Siemens S55. Dalším Siemensem s MP3 přehrávačem byl až chytrý telefon SX1, který se začal prodávat na začátku letošního roku. Ke konci prodeje Siemensu SL45 přišel výrobce s inovovanou verzí SL45i, která podporovala Javu. Upgrade na novou verzi je ale možné provést i u původní verze telefonu.

Siemens SL45 je spolehlivý mobil, který netrpí vážnějšími neduhy. Některé náhradní díly jsou ale hodně drahé, mohou překročit i běžnou cenu telefonu v bazarech. Nejčastější závady, ceny oprav a náhradních dílů najdete v tabulkách. V současné době se Siemens SL45(i) prodává zhruba za 2 000 až 2 500 Kč, podle stavu telefonu. Když telefon přišel v roce 2001 na trh, stál desetkrát tolik. Siemens SL45(i) najdete v bazarech poměrně často, stále se jedná o populární mobil.

V rubrice Bazar vám nabízíme všechny podstatné informace o bazarových telefonech. Výkupní a prodejní ceny, jejich nejčastější závady a také ceny oprav. Snadno si tak můžete udělat představu o tom, jestli se takový mobil vyplatí koupit, nebo jestli není lepší porozhlédnout se po jiném, či dokonce po nějakém novém. Můžete si i snadno zjistit, jestli se oprava staršího telefonu vyplatí. Všechny informace najdete v přehledných tabulkách. Máte-li s konkrétním telefonem vlastní zkušenosti, podělte se s nimi v diskusi pod článkem. Tuto rubriku připravujeme s odborníky ze společnosti Opravytelefonu.cz, která se servisem mobilů zabývá.

Tabulka 1- výskyt závad a ceny oprav:

Závada: Výskyt závad: Příčina: Cena opravy: Signál Občas Vadný koncový zesilovač 750 Kč Displej Často Vadný displej 550 Kč Reproduktor: Občas Nečistoty ve sluchátku 250 - 400 Kč Mikrofon: Občas Nečistoty, špatný kontakt mikrofonu k desce 200 - 350 Kč Anténa: Občas Kontakty interní antény, většinou po pádu telefonu 50 - 200 Kč Zvonění: Občas Utržený zvonek 300 - 450 Kč Kontakty baterie: Občas Špatný kontakt se základní deskou 250 Kč Čtečka SIM: Občas Čtečka je poškozena 250 - 950 Kč Dobíjení: Často Vadný dobíjecí konektor nebo dobíjecí obvod, oxidace pod konektorem 250 - 650 Kč Klávesnice: Často Nečistoty a prach, vniklá kapalina, vadné prokovy na desce 200 - 750 Kč Vypínání: Občas Vadná baterie, poškozené kontakty baterie, konc. zesilovač 200 - 450 Kč Telefon nefunguje: Občas Vadné napájecí obvody, software 500 Kč Jiné: Často Nečte paměťovou kartu - poškozené nebo znečištěné kontakty 500 Kč

Tabulka 2 - výkupní a prodejní ceny a ceny náhradních dílů:

Výkupní cena: 1400 Kč Prodejní cena: 1900 až 2500 Kč Přední a zadní kryt s anténou a sklíčkem: 2 475 Kč Nová baterie: Neoriginální 200 až 500 Kč (podle kapacity) Spodní konektor: Originální cca 160 Kč Vibrační motorek: 150 Kč Kryty: Neoriginální cca 150 až 250 Kč Handsfree: Neoriginální cca 150 až 250 Kč Nabíječka: Neoriginální cca 100 až 250 Kč Datový kabel: Neoriginální cca 300 Kč LCD displej včetně rámečku: Originální cca 1 250 Kč Reproduktor: 130 Kč Mikrofon: 140 Kč Odblokování: 99 Kč Přehrání SW: 99 až 199 Kč Nahrání ČJ: 99 Kč

Všechny uváděné ceny jsou jen přibližné. Mohou se lišit podle regionu i podle jednotlivého bazaru či servisu.