Server-based Computing a Windows CE

Stručný obrazový průvodce

Server-based computing (SBC) dovoluje na Windows CE spouštět v terminálovém režimu programy běžící na Windows NT Terminal Server Edition. Díky této technologii získáte kapesní zařízení s výkonem několika-procesorové stanice. Pro provozování klienta pro SBC potřebujete software, který bude s terminálovým serverem komunikovat. Klientský program je z autorské dílny firmy Citrix, ale získáte jej podle typu vašeho HPC buď od výrobce vašeho přístroje nebo od odborné firmy, která se SBS technologií na WinCE zabývá.

Nejprve instalujete klientský software Každý přístroj připojovaný k terminálovému serveru musí být jednoznačně identifikován. Součástí instalace je zadání jedinečného uživatelského jména pro váš WinCE přístroj.

Zadání jedinečného jména Připojení lze realizovat buď přes síť LAN, WAN, nebo vytáčeným spojením přímo do modemového pole serveru.

Volba typu spojení

Nastavení modemu je obvyklé jako

při jiných vytáčených spojeních Podle nastavení můžete mít přístup buď do celého serveru, nebo jen k vybraným aplikacím. Pro každou aplikaci bude vytvořena samostatná spouštěcí ikona.

Volba instalovaných aplikací Vzhledem k tomu, že se vše konfiguruje na stravě serveru, je pro uživatele připojení velmi jednoduché. Nastává onen okamžik! V dlani držíte přístup k Windows NT Server 4.0!

(kliknutím obrázek zvětšíte) Je zcela jasné jaké jsou výhody Server-based Computing. Díky vzdálenému přístupu můžete na svém kapesním počítači spouštět libovolné aplikace tak, kdyby jste je spouštěli na velkém počítači. A tak pokud potřebujete psát v plnohodnotné aplikaci Word, místo Pocket Word, je to možné.

Word 97? Ve Windows CE? Žádný problém

(kliknutím obrázek zvětšíte)

Pořádné hry? Co takhle StarCraft - verze pro WIN 95

může běžet i na Windows CE

(kliknutím obrázek zvětšíte) Ukázka dalších nastavení pro SBC na Windows CE

Nastavení připojení přímo na server

Pro správnou práci je důležité nastavení

velikosti obrazovky a to zejména u těch

přístrojů které mají poloviční VGA 640x240 bodů.

SBS podporuje zvuk. Zvuk jako kontinuální

tok dat je poměrně datově náročný, a tak je

dobré nastavit spíše nižší kvalitu (menší přenos dat). Terminálové připojení na HPC Pro s velkou obrazovkou 640x480

Připojení na NT Terminál Server

Ano opravdu je to Windows NT. Všimněte si dvojité

lišty programů. Dolní lišta je z Windows CE a horní

lišta patří Terminal Serveru.

Startujeme MS Word - všimněte si, že toto spojení

je realizováno přes GSM datový přenos.

Otevíráme Dokument MS Office

Nic nám nebrání psát ... Za uvedené ukázky děkujeme společnosti Unisys (02/2159 5000).