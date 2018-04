Seřvala americké kino. Vzkaz v hlasové schránce teď znají miliony lidí

Divačka multikina v americkém městě Austin nebyla ochotná ani po opětovném upozornění vypnout mobilní telefon, a pracovníci ji tak ze sálu vyvedli. Málokdo mohl tušit, že ji to extrémně rozčílí. Neváhala zavolat na infolinku multikina a nechat v hlasové schránce rázný vzkaz plný nejrůznějších vulgarismů.

Kino se ke vzkazu postavilo originálním způsobem. Vložilo ji do speciálního spotu, který pouští divákům před promítáním každého filmu pro starší patnácti let. Video se dostalo i na server YouTube, kde ho zhlédlo již přes dva miliony lidí. Jestli zaujme i vás, můžete posoudit níže.

Přepis rozhovoru

Zajímá mě, jestli si užíváte zacházení se zákazníkem jako s kusem ho... Přesně tak jsem se cítila, když jsem navštívila kino Alamo Drafthouse. Jasné? Nevěděla jsem, že nemůžu psát textovky v tom vašem posr.... kině. Byla tam taková zas.... tma, že jsem nemohla najít sedačku. Použila jsem svůj mobil jako baterku k nalezení toho po....... místa! Tak mě omluvte za používání vlastního telefonu.

V USA můžete v kině posílat SMS. Nevěděla jsem, že ne ve vašem. Psala jsem zprávy ve všech kinech v Austinu a bylo všem u pr...., co dělám se svým zas..... telefonem. Jasné? Měla jsem vypnutý zvuk, nikoho to neotravovalo. Chovali jste se ke mně jako kr..... A jsem si jistá, že to děláte, abyste lidi oškubali. Nejdřív vezmete moje peníze, pak mě vyhodíte. Už se nikdy do vašeho kina nevrátím. Radši půjdu do běžného kina, kde jsou ještě zdvořilí. A víte co? Řeknu všem lidem, jak zas.... jste. A jsem si jistá, že se jako kr.... chováte schválně. Tak děkuju, že jsem se mohla cítit jako zákazník! Děkuju, že jste vzali moje peníze!

Kino dodává: Není zač!