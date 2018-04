Kvůli mobilu toho lumpa klidně zatknu, říká o šéfovi Applu floridský šerif

Vedle jmen jako Donald Trump nebo John McAfee přibyl další člověk, který se staví na stranu FBI ve sporu s firmou Apple - floridský šerif Grady Judd. Mezi těmito lidmi převládá názor, že by měl Apple s FBI spolupracovat a pomoci mu rozšifrovat data v telefonu Syeda Farooka, člověka, který s manželkou zastřelil 14 lidí na vánočním večírku.

Šerif Judd byl na toto téma dotázán na tiskové konferenci k případu třech bratrů Johnsonových, kteří jsou společně s jedním dalším spolupachatelem obviněni z vraždy drogového dealera. Bratři si totiž zastřeleného dealera vyfotili na své mobily a pak se těmito snímky chlubili na veřejnosti. Nebyly to ovšem iPhony a navíc hesla k telefonům prozradili sami obvinění.



I tak to nahrávalo přítomným novinářům, kteří se šerifa zeptali, jak by postupoval, kdyby se jednalo o zašifrované iPhony. Dostalo se jim odpovědi, že by případné odmítnutí Applu řešil zcela nekompromisně a neostýchal by se zatknout i šéfa Applu (v současnosti Tim Cook). „Ředitel Applu by si měl uvědomit, že není nad zákonem, stejně jako není nikdo jiný ve Spojených státech,“ řekl floridský šerif Grady Judd.

„Nemůže si (šéf Applu, pozn. redakce) takové věci vymýšlet za pochodu. A my se nemusíme držet rozhodnutí federálního nebo státního soudce. Já toho lumpa klidně zatknu,“ dodává šerif.