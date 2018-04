Series 5mx PRO J - konečně nový model na trhu?

Těsně před Vánocemi ohlásila firma Enfour Inc. zahájení prodeje do japonštiny kompletně lokalizovaného modelu Psion Series 5mx PRO, vybaveného už dříve samostatně prodávanou lokalizací UniFEP, tentokrát tedy ve verzi UniFEP PRO. Název staronového modelu Psionu je prostý - Series 5mx PRO J, poslední písmenko značí zmíněnou lokalizaci. Lokalizace se samozřejmě netýká pouze samotné operačního systému EPOC32 Release 5 (překlad menu, tiskové ovladače) se speciálně upraveným vstupem pro kanji symboly přes dotykový displej, ale také potisku kláves Psionu a kanji symbolů u dotykového displeje. Pokud jste příznivci rozsypaného čaje, pak vězte, že Series 5mx PRO J se bude prodávat za cenu cca 80 000 Yenů, což je zhruba 670 EUR. Není to tedy žádná láce a jsem zvědav, zda bude do japonštiny lokalizovaný Psion úspěšný a zda se bude dobře prodávat. V ceně je i 32 MB karta Compact Flash, z celkem 32 MB paměti flash u Series 5mx PRO J pak můžete využívat zhruba 18 MB.



Series 5mx PRO se u nás nikdy neprodával (byl určen přímo na míru a objednávku "německého trhu") a pokud se k nám dostaly neoficiálně dovezené kousky, měly pouze velkou německou lokalizaci. Se Series 5mx PRO J se zřejmě nesetkáme nikdy, kanji lokalizace ale vypadá přinejmenším zajímavě, nebo ne?