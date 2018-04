Šeptanda: Tungsten E, Zire 21 a Tungsten T3

Začátkem srpna se vynořily na internetu dohady o novinkách firmy Palm, které unikly indiskrecí ze shopu BestBuy. Nyní se objevuje nová vlna údajů o těchto údajných novinkách a zpřesňují se jejich parametry. Na co se tedy můžeme těšit?

Tungsten T3

"Téčkový" Tungsten s virtual graffiti a HiResPlus se zdá být hotovou věcí. T|T3 bude ale i výkonnější než jeho předchůdci - procesor by měl být 400MHz Intel XScale a mluví se o 64MB RAM paměti, což by jej srovnalo s dosud nejvýkonnějším Tungstenem C. T|T3 bude mít samozřejmě vestavěn Bluetooth.

Palm si údajně dává záležet na tom, aby T|T3 měl vyřešeno zobrazení na výšku i na šířku, včetně řešení pro leváky. Designově i rozměry by měl odpovídat stávajícím "téčkům", mírné změny se dočkají tlačítka - budou lépe chráněná proti náhodnému zmáčknutí.

Cena nového T|T3 by se měla pohybovat kolem 399 USD.

Zire 21

Podstatné vylepšení low-endu by mělo produkty Palmu definitivně vymanit z dragonballové generace strojů. Levný Zire 21 totiž bude mít TI-OMAP a poběží na PalmOS 5.2.1. I paměť posílí - 8MB RAM je čtyřikrát víc než dosavadních 2 MB. Monochromní displej má rozlišení 160x160 pixelů.

I zde by měl být zachován vzhled a rozměry předchůdce - úspěšného Zire. Proto předpokládáme, že Zire 21 by mohl mít vynikající baterii (a výdrž) svého předchůdce. Cena by mohl být velmi zajímavá - 99 USD, tedy stejně jako u staršího Zire, přičemž kvalitativně se jedná o úplně jiný model.

Do 99 USD se ale asi nevejde paměťový slot, rozhodně bychom ale přivítali podsvětlení displeje a víc tlačítek! Uvidíme.

Tungsten E

Poslední chystané zařízení je trošku tajemné. Za 199 USD se spíš čekal přírůstek do rodiny Zire, jakýsi odlehčený Zire71 bez foťáku. Prý to ale bude Tungsten E, model, který by měl nahradit stále populární řadu m5XX.

S procesorem TI OMAP 144MHz a 32MB RAM by měl handheld nabídnout solidní výkon za slušný peníz. PalmOS bude ve verzi 5.2 a vzhledově prý bude Tungsten E připomínat hybrid Zire71 a Palmu m515. Dodávat se bude bez kolébky, jen s kabelem, zato však s VersaMailem 2.6 a Documents ToGo 6.0 (že by už podpora office native?).

Tolik informace posbírané z internetu, a to ze stránek PalmInfocenter, PDABargain, Brighthand, InfoSync a ClieSource. Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná zatím o šeptandu oficiálně nepotvrzenou výrobcem.