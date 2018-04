Šeptanda: Přichází nová HandEra? Možná ANO

V návaznosti na server PalmQ Online a ruskou síť, jeden z lidí měl možnost testovat před produkci nového PDA kapesního počítače od firmy HandEra. Je pochopitelné, že toto PDA navazuje již na zabéhlou řadu tj. displej s rozlišením 240 x 320 bodů, TFT displej, který dokáže zobrazit 65536 barev.

Zaŕízení pracuje na operačním systému PalmOS verze 4.1, má vestavěnou paměť 8 MB RAM a 4 MB Flash ROM. PDA je osazeno procesorem DragonBall s taktovací frekvenci 33 MHz.

Je zde velice podobných vlastností a částí s předchůdcem HandEra 330. PDA má umístěno vlevo JogWheel, slot pro CompactFlash paméťi a samozřejmé i pro SD / MMC (Secure Digital / Multi Media Card). Pro synchronizaci se stolním PC vyǔžívá opět konektor staré Palm III-kové řady, tj. problém s kompatibilitou zde nenastane. Akorát je škoda, že zřejmě bude synchronizace pouze pŕes sériový port.

Jediným plusem v oblasti napájení je, že PDA bude mít již od výrobce vestavěny baterie Li-Ion a nabíječku.

Rozměry PDA jsou následující: 120 x 81 x 17 mm a hmotnost 160 gramů. Tzn., že oproti HandEra 330 je nové pDA o něco tenčí.

Zdroj neuvádí, že zatím nebyl stanoven název nového PDA, ale cena by se měla pohybovat v rozumné hranici 450 USD.



Závěr:

Už dlouho se ozývá z Palm veřejnosti hlad po takovém stroji, který by měl stejné vlastnosti jako HandEra 330, ale barevný displej. Máme se zcela jistě na co těšit, ale doufám osobně, źe by to chtělo ještě něco navíc protože dnes je odborná veřejnost čím dál více náročnéjší a firma Sony zde prosazuje spoustu standardů a novinek v oblasti PDA. Takže udržet krok a konkurence schopnost nebude jednoduché.