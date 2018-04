Šeptanda - Palm m525, GPRS k iPaqu

iPaqy a GPRS

V úterý jsme přinesli první informace o připravovaných modelech iPaq H3765 a H3835. Nyní se podobné zvěsti objevily i na švédském www.mobil.se. Zajímavostí je informace, že krátce po uvedení nových iPaqů by měla být k dispozici i GPRS modul.

Podpora Lotus Notes

Určitě potěší i informace, že uživatelům iPaqů nabídne řešení pro synchronizaci s Lotus Notes firma IBM, a to ještě letos.

Upgrade starších iPaqů na Pocket PC 2002

Compaq včera zveřejnil další informace o upgrade starších iPaqů na Pocket PC 2002. Bude za poplatek $29,95 a na těchto stránkách již můžete začít objednávat.

Palm m525

Informace o nástupci stávajícího barevného modelu Palm m505 se objevily na Internetu již dříve, nyní se ale začaly množit. Připomeňme, že podle těchto zvěstí se má nový model objevit někdy v březnu 2002.

Má mít vylepšený displej (Palm, Inc. údajně ale zatím nechystá vyšší rozlišení, které by se mělo v modelech firmy objevit až s PalmOS 5.0). Je ale možné, že Palm, Inc. toto stanovisko ještě může změnit - záleží na úspěchu modelů s vyšším rozlišením a následné poptávky po takovýchto počítačích. Měl by mít 16 MB RAM.

Nyní se v této souvislosti objevily rovněž informace o tom, že m525 bude mít vestavěnu technologii Bluetooth. Palm, Inc. rovněž připravuje Bluetooth SD kartu, která by měla tuto technologii zpřístupnit stávajícím modelům m500/m505 (popřípadě m125).