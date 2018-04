Šeptanda: Nový VISOR SNAP příští týden?

Podle bleskovky na PalmInfocenter chystá Handspring na příští týden nový model Visor SNAP. Zpráva je prý z důvěryhodného zdroje, i když ne přímo od firmy.

Podle pověstí bude mít Visor SNAP několik revolučních vylepšení, mezi které patří vyšší rozlišení displeje - neví se ještě přesně jaké, ale mělo by být blíže počítači HandEra 330 než Clie N710C. Displej by měl být barevný. Připomeňme, že HandEra 330 má rozlišení 240x320 a Clie 320x320. Je velmi důležité, jakým rozlišením se Handspring vydá, neboť se jedná o podstatného hráče na trhu PDA a jeho rozhodnutí bude mít vliv na "standardizaci" budoucího rozlišení PalmOS počítačů.

Další zpráva se týká procesoru - mohl by to být Dragonball a poběží na 66 MHz. Zase připomínám, že Mototorola nedávno oznámila, že VZ Dragonball s 66 MHz nabídne v nejbližší době. I tak se zdá ale tato informace málo pravděpodobná. Kdyby se ale potvrdila, Handspring by opět byl první, kdo přichází s rychlým procesorem (VZ33 použili jako první ve svých modelech Prism a Platinum).

Předpokládá se, že jestli jsou tyto zvěsti pravdivé, představí Handspring oficiálně nový model na PC Expu, které se koná příští týden v New Yorku.

Handspring si doménu VisorSnap.com zaregistroval již dříve, podobný postup byl ostatně použit i u předchozí novinky - Visora Edge.