Šeptanda: Koupí Dell PalmOne?

Až o 12% vzrostla prý cena akcií PalmOne, a to na základě zvěstí, že se Dell zajímá o akvizici tohoto největšího výrobce PDA.

Firma Dell vstoupila na trh PDA poměrně pozdě - až na podzim 2002, a to uvedením řady Axim X5. Byl to první handheld s PocketPC a cenou pod 200 USD a firma Dell před jeho uvedením na trh nevyloučila ani expanzi do světa jiných úspěšných PDA platforem, tedy i PalmOS.

Axim X5 se začal prodávat velmi dobře a firma Dell se brzy propracovala mezi největší světové výrobce PDA. Koncem roku 2003 dala na trh novou řadu Aximů X3, loňský rok však ve světě PDA patřil spíše novinkám Hewlett-Packard.

Očekávaná expanze Dellu se tedy po slibném začátku poněkud zamrazila a jedním z možných impulsů pro její další rozvoj může být i nabídka modelů více platforem. Potud by akvizice PalmOne mohla být pro Dell logickou volbou, zejména i proto, že má nyní PalmOne ve svém portfoliu i velice nadějné komunikátory řady Treo.

Je ovšem otázkou, jak by se na takovouto akvizici tvářili u PalmOne, kde teprve nedávno dokončili náročnou restrukturalizaci sloučením s HandSpringem a oddělením PalmSource. Po nedávných spekulacích o odchodu Toshiby z PDA trhu a odchodu CFO z PalmOne je to každopádně další výrazný signál o tom, že nás v blízké době čeká řada výrazných pohybů. Doufejme, že pomohou rozhýbat poněkud strnulé prodeje a dají rozvoji kapesních mobilních zařízení nové impulsy.