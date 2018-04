Senzory v mobilech zlepší rychlost sítí, tvrdí profesor

Profesor Balakrishnan navrhuje využít potenciálu akcelerometrů, gyroskopů, kompasů a dalších senzorů umístěných v řadě mobilních telefonů k zlepšení chování mobilní sítě. Stranou by nemusel zůstat ani GPS modul.

Pomocí senzorů chce Balakrishnan vylepšit způsob, jakým se telefon přepíná mezi jednotlivými buňkami sítě. Zjednodušeně řečeno: V současnosti telefon měří signál a pokud ten poklesne pod určitou hodnotu, změní telefon buňku na některou se silnějším signálem. Balakrishnan navrhuje, aby pomocí senzorů telefon určoval směr a rychlost svého pohybu a tím předpovídal, ke kterým základovým stanicím se blíží.

Díky tomu by nemusel být telefon ve spojení s tolika stanicemi, nemusel by složitě zjišťovat jejich parametry a "vyjednávat" o vhodném připojení. Vhodnější volba BTS, ke které se telefon přepne, také znamená menší zpomalení datových přenosů, méně ztracených paketů a tím celkově menší náklady na dané datové spojení. Zákazníci by ocenili větší rychlost a spolehlivost služby, operátoři by ušetřili peníze.

Otázkou je, jaké kroky jsou nutné pro uvedení podobného systému do praxe. Je možné, že to není ani tolik záležitost sítí, jako telefonů samotných. Ostatně, Apple asi už na něčem podobném pracuje. Firma v rámci aféry o sledování uživatelů přiznala, že kromě pozic BTS a wi-fi sítí totiž sleduje i množství přenesených dat. Tato data chce společnost v budoucnu použít právě pro zlepšení kvality datových přenosů.