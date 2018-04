Sendo živě z Cannes - nenápadné novinky (dojmy)

Telefony Sendo se u nás neprodávají, paradoxně se však minimálně některé z nich vyrábějí v středočeském Kladně v továrně společnosti Celestica. Některé modely Senda lze zakoupit v zahraničí velmi výhodně, například loňský model M550 bylo možné v sousedním německu zakoupit v prodejnách Aldi pod značkou Tewion za slušných cca 150 €. Sendo M550 je ale už historií, u příležitosti 3GSM kongresu výrobce představil nástupce - model M570 a také nový klasicky koncipovaný telefon S600. Ná stánku Senda byl k vidění i chytrý telefon Sendo X s operačním systémem Symbian. Stánek Senda byl schován v jednom z bočních stanů, v kterých bylo poměrně šero a tak bylo možné fotografovat jen s bleskem a konkrétně u Senda nešlo ani použít stativ. Omluvte proto nižší kvalitu fotografií.

Sendo S600 je sympatický multimediální telefon, vystavené černo stříbrné provedení ale bylo poněkud smutné (telefon má výměnné kryty). Displej telefonu je docela dobrý, kvalitní je i alfanumerická klávesnice. Naopak funkční klávesy už tak dobré nebyly. Zpracování telefonu bylo slušné, ačkoliv se jednalo o předprodejní vzorek. Podle obsluhy stánku by se mělo jednat o telefon za velmi výhodnou cenu - zhruba 200€. Telefon by měl být na trhu velmi brzy, prý již v průběhu jara letošního roku. Převážně pak v nabídce některých evropských operátorů. Prý se jedná o dodávkách na Slovensko.

Kompletní parametry telefonu najdete v tomto článku.

Véčko M570 je velmi podobné předchozímu modelu M550. Má podobné - ostře řezané rysy s integrovanou anténou a výrazným vnějším displejem. Ten je sice jen monochromatický. Zobrazuje ale inverzně a je perfektně čitelný. Telefon je kompaktní a pochválit musíme i klávesnici. Naopak vnitřní displej, který umí zobrazit 65 000 barev (UFB - STN), nám přišel jen průměrný. Telefon má slušnou výbavu včetně podpory MMS, ale integrovaný fotoaparát nemá. V zákulisí se šuškalo, že véčko s fotoaparátem se objeví na CeBITu. Sendo M570 by se mělo začít prodávat také velmi brzy, pravděpodobně již na jaře letošního roku. Zástupce výrobce se nechtěl vyjadřovat k ceně, prý by měla být velmi příznivá.

Kompletní parametry Senda M570 najdete v tomto článku.

Top modelem výrobce je chytrý telefon Sendo X s operačním systémem Symbian. Sendo se chtělo pouštět do chytrých mobilů již dříve, pokus o smartphone s operačním systémem Microsoft (Sendo Z100) ale skončil jen soudními žalobami. Naproti tomu Sendo X je již na světě a výrobce by jej měl začít prodávat velmi brzy. Cena telefonu bude zhruba 500 €. Sendo X je zajímavý mobil se známým operačním systémem postavený na platformě Series 60 od Nokie. Ovládání telefonu je tedy velmi podobné třeba s Nokiemi 7650, 3650, 6600 a dalšími telefony této platformy. Sendo má zajímavý konzervativní vzhled a kryt z hliníku. Komu se Nokie nelíbí a neoslovil jej ani design Siemensu SX1, tomu by se mohlo nové Sendo líbit. Telefon je dobře zpracován a jeho rozměry jsou docela slušné. Líbil se nám i barevný displej, asi jedinou nevýhodou pro zájemce z České republiky bude absence české lokalizace, i když prý se na ní pracuje. Nechme se tedy překvapit.

Další podrobné informace o Sendu X najdete v tomto článku.