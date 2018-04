Sendo Z100 Smartphone - bodnutí do vosího hnízda

Pro výrobce mobilních telefonů dnes již začínají být pojmy jako Smartphone (chytrý telefon), GPRS či tri-band naprosto všedními. Ovšem mobilní přístroj, jenž disponuje všemi takovými funkcemi najednou, je stále vzácností. Jedním takovým "zázrakem" je model Sendo Z100 Smartphone. Nováček v oblasti GSM telefonů, společnost Sendo, představila tento model počátkem února 2001.

Elegantní, chytrý, barevný a lehký

První stavební kameny

Jak už sám název napovídá, nejde jen o mobilní telefon, ale o jeho kombinaci s PDA (Personal Digital Assistant). Podle slov výrobce se jedná o naprosto ojedinělý produkt, který určuje naprosto nový směr v oblasti Smartphonů a vlastně i mobilů vůbec. Z100 je tri-bandem, podporuje technologii GPRS a váží pouhých 99 g. Dále umožňuje přehrávat hudební soubory ve formátu MP3 a WMA. Naprostou samozřejmostí je přístup na internet pomocí WAPu, e-mailový klient, kalendář, plánovač, úkolovník a další funkce charakteristické pro PDA. Patrně jednou z největších předností přístroje je aktivní TFT barevný displej srovnatelný s displeji hi-endových laptopů, který je schopný zobrazit až 65 000 barev. Telefon je vybaven IrDA, USB portem a slotem na paměťové moduly - Memory Card. Součástí standardní dodávky Senda Z100 Smartphone bude také stereo head-set pro kvalitní poslech hudby.Sendo Z100 Smartphone je založen na platformě od Microsoftu, která nese kódové označení "Stinger", což by se dalo volně přeložit jako "Ten, co dává žihadla". Výrobce tím chce nejspíš naznačit, že útok na Z100 Smartphone (ze strany konkurence, pochopitelně) je jako bodnutí do vosího hnízda. V současné době zatím probíhají rozsáhlé testy telefonu a připravuje se jeho uvedení na trh.řekl Hugh Brogan, výkonný ředitel společnosti Sendo.

Sendo je mladá firma, jež se teprve pokouší usadit na trhu GSM telefonů. Vznikla koncem léta 1999 v anglickém Birminghamu. Smartphone Z100 je hned po Sendu D800 druhým produktem společnosti.

Sendo Z100 Smartphone je jedním z nejmenších a nejlehčích Smartphonů, jakož i prvním přístrojem s barevným displejem ve své kategorii - to však jen díky skutečnosti, že Motorola Accompli 009 byla stažena z výroby. Nakolik však bude chvástání výrobce o dokonalosti a jedinečnosti Senda Z100 pravdivé, ukáže čas. Uvedení "chytrého telefonu" Sendo na trh je plánováno na podzim tohoto roku. Výrobce by však měl termín uvedení svého produktu na trh trochu urychlit. Nokia totiž plánuje uvedení svého Smartphonu - Nokia 9210 (také s barevným displejem) - na letošní jaro. A potom milé "zetstovce" nebude moc platné ani to vosí žihadýlko.