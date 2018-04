Sendo Z100 - nezvykle malý génius (preview)

Mobilní telefony jsou stále menší, mnohdy také velmi chytré, a to tak, že se nám o tom dříve ani nesnilo. Málokdy však jde nízká váha ruku v ruce s barevným velkým funkčním pokrokem. Přesto se najde několik výjimek, mezi nimiž vystupuje Sendo Z100 se svým barevným displejem, novým operačním systémem od Microsoftu Stinger a podporou technologie GPRS. Při tom všem, co umí, však neváží ani 100 gramů. No věřili byste tomu?

Velikostí a hlavně tvarem se vlastně chytrý telefon od Senda neliší od klasického mobilu, ovšem přesto na první pohled zaznamenáte dostatek rozdílů. Tím asi nejmarkantnějším je velký barevný TFT displej. Jeho rozlišení je 176 x 220 bodů, úhlopříčka 5,58 cm a dokáže zobrazit 65 536 různých barev. To vše se bude nadmíru hodit při využívání nejrůznějších funkcí, které Z100 nabízí.

Nejdřív ale něco o vlastnostech telefonní části celého přístroje. Sendo Z100 nejen že rozšiřuje řady smartphonů, ale je také jedním z nemnoha mobilů podporujících tři pásma GSM, tedy evropské 900 a 1800 MHz a americké 1900 MHz. Dokáže však nejen přenášet hlas a data klasickou technologií CSD (Circuit Switchet Data), může nabídnout i paketový přenos dat pomocí GPRS (General Packet Radio Service), přičemž podporuje konfiguraci 4 timeslotů pro downlink a jednoho pro uplink.

Schopnost přenosu dat se hodí k nejrůznějším účelům, například k prohlížení WAPu. To však umožňuje mnoho telefonů, výhoda Z100 tkví jinde. Podporuje totiž i přístup na web, umí zobrazit stránky v jazyce HTML. Ani elektronická pošta mu není cizí, takže při psaní zpráv se nemusíte omezovat jen na krátké SMS. Pokud byste však přeci jen chtěli vidět internet v plné jeho kráse, neomezený menším displejem, můžete Z100 připojit k počítači. K dispozici máte bezdrátové spojení přes infračervený port nebo pomocí kabelu na USB port. K přístroji půjde dokoupit i příslušenství, které mu dodá schopnost komunikovat také přes rádiové rozhraní bluetooth.

Mezi funkcemi telefonu najdeme běžné funkce moderního manažerského telefonu, jako je hlasové vytáčení, hlasový záznam, polyfonické vyzváněcí melodie nebo kalkulátor. Již některé z těchto funkcí však jaksi spojují schopnosti telefonu a kapesního počítače, kterým Z100 je také.

Velké množství schopností chytrého telefonu od Senda je spjato s využíváním operačního systému od Microsoftu, se kterým se vážou i další programy, především Outlook. Ten umožní spravovat seznam kontaktů, plánovat si dny pomocí kalendáře a úkolovníku. Zároveň v něm najdete všechnu svou poštu, nejen elektronickou, ale i SMS. Tyto dva textové komunikační kanály spojuje ještě jedna drobnost - možnost využít pro rychlejší psaní prediktivní software T9. Další programy od Microsoftu umožní prohlížení WAPu a internetu (Mobile Explorer), přehrávání audio a video záznamů (Media Player) nebo synchronizaci s počítačem (Activesync). Pokud však dáváte přednost uznávanějšímu standardu pro synchronizaci, můžete se spolehnout i na SyncML. Schopnosti „zetstovky“ lze rozšířit také pomocí dalších aplikací v jazyce JAVA.

Pochopitelně, má-li se v tomto přístroji přechovávat dostatek dat pro běh všech těchto aplikací, rozhodně vám nemůže stačit jen integrovaná paměť 16 MB. Můžete si však pomoci paměťovými kartami, Sendo Z100 podporuje tyto dva formáty - MMC (Multimedia Card) a SD karty (Secure Digital). Kromě paměti však můžete tento přístroj rozšířit i o další drobnosti. Kromě bluetooth modulu tak bude k dispozici i videokamera nebo rozkládací připojitelná klávesnice.

Sendo Z100 je bezpochyby velmi nadějným projektem. První zmínka o něm je již téměř rok stará, od té doby se však hodně změnilo, upřesnilo a vylepšilo. Je vidět, že vývojáři Senda se snaží, rozhodně nejde o slepou uličku. Přestože přesné datum uvedení tohoto modelu ještě není známé, na řadě jsou teď poslední dodělávky. Na stránkách Senda je již možné najít informace pro vývojáře, kteří by po vypuštění Z100 měli spolupracovat na tvorbě nových aplikací. Pokud se podaří slušně vyladit výdrž telefonu (ta je při nízké váze a tedy malé baterii problémem), může být Sendo solidním soupeřem takovým machrům, jako jsou Siemens (SX45), Motorola (Accompli 009) nebo Ericsson (R380e).

Vlastnosti:



tři pásma GSM 900/1800/1900

GPRS Class B/Multislot Class 8 (4+1 timeslot)

váha 99 gramů

displej s úhlopříčkou 5,58 cm, rozlišení 176x220 bodů, TFT, 65 536 barev

operační systém Microsoft Stinger

integrovaná anténa

hlasité hands-free

hlasové vytáčení

polyfonní vyzváněcí melodie

vibrační zvonění

podpora datových Multimedia Card & Secure Digital karet

IrDA, kabel USB a RS-232

tři barevné varianty - černá, fialová a modrošedá

Li-Ion baterie

Outlook - Kontakty, Kalendář, Úkolovník, Hlasové poznámky

pošta - SMS a e-mail (servery SMTP, POP3 a IMAP4)

Windows Media Player - přehrávání MP3, WAW a Windows Media Video

Mobile Internet Explorer - zobrazí WAP 1.2.1, HTML 3.2 (JScript a SSL; cHTML)

hra - Solitaire + další lze nahrát později

kalkulačka, prediktivní software T9

Microsoft Activesync synchronizace a SyncML

podpora jazyka JAVA

možnost použít přehrávač videa MPEG4

Příslušenství: stereo sluchátka, synchronizační a dobíjecí kolébka na USB, RS-232 synchronizační kabel, bluetooth modul, videokamera, rozkládací klávesnice