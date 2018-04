Sendo Z100 nenávratně ztraceno. Firma žaluje Microsoft.

„V utajeném plánu Microsoftu bylo vyplenit patentované informace, technické zkušenosti, obchodní znalosti a současné i budoucí zákazníky malé firmy,“ uvádí se v žalobě, kterou Sendo koncem loňského roku podalo na Microsoft. „Microsoft využil důvěry Senda a dával mu falešné sliby, že se stanou výrobními a obchodními partnery.“ Žalobou vyvrcholily téměř rok trvající tahanice o to, kdy bude nový smartphone Sendo Z100, který měl být prvním mobilem dvouapůlté generace, uveden na trh.

Byl totiž několikrát představen, ale mezi uživatele se nakonec nedostal vůbec. Nedávno dokonce Sendo přineslo nové příslušenství k tomuto chytrému telefonu – originální skládací klávesnici a fotoaparát, otázkou zůstává, co s ním nyní bude dělat.

Velkým překvapením, po dlouhém čekání na nový mobil, byla listopadová tisková konference, kde zástupci Senda oznámili, že definitivně ukončují spolupráci s Microsoftem na vývoji nového smartphonu. V té době ještě nikdo netušil, co za zrušením superchytrého mobilu vězí, navíc v době, kdy do jeho oficiálního uvedení zbývalo jen několik dní. Obsah žaloby nyní vše již dostatečně vysvětluje, Microsoft se zřejmě pokusil vytunelovat technologii, se kterou přišlo Sendo do korporace. Gigant se snažil malého výrobce obejít, tomu se to zákonitě nelíbilo a nyní se snaží o satisfakci. Po světovém internetu dokonce obíhají zprávy, že Microsoft prodal různé části technologie Senda bez jeho vědomí dalším výrobcům. V této souvislosti je nejčastěji jmenován taiwanský výrobce vůbec prvního smartphonu HTC.

Zajímavé bude sledovat, jak celý soudní spor dopadne, zda-li uspěje David proti Goliášovi. Sendo to rozhodně nebude mít jednoduché, ale pokud se rozhodlo jít do války s takovým gigantem, jakým Microsoft bezesporu je, musí mít dostatek důkazů a argumentů. Pro nás všechny plyne z celé záležitosti pouze jeden jediný podstatný výsledek. Smartphone Z100 již světlo světa zjevně nikdy nespatří.