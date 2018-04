Sendo X se bude vyrábět v Rusku

Chytrý telefon Sendo X s operačním systémem Symbian Series 60 odchází pomalu na zasloužený odpočinek. V portfoliu Senda tento model nahradí na kongresu 3GSM představená novinka X2. Stávající model X si však prodlouží svůj život díky ruskému výrobci počítačů, kapesních počítačů a komunikátorů Rover Computers. Ruský výrobce začne Sendo X nabízet na ruském trhu od konce letošního května.

Není to poprvé co společnost Rover Computers nabízí v licenci cizí výrobek. Již před časem nabídla na ruském trhu čínský komunikátor s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC Lenovo ET560.