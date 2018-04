Sendo X - displeje, pořízené fotografie a videa , práce s PC

Sendo X má displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. 12 pixelů navíc oproti standardnímu rozlišení telefonů s operačním systémem Symbian Series 60 (176 x 208 obrazových bodů) je, stejně jako v připadě Siemensu SX1, věnováno stavové liště, která zobrazuje ve všech zobrazeních sílu signálu, stav nabití baterie a další informace. Na screenshotech displeje v této fotogalerii ale lištu neuvidíte. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit až 65 536 barev. Podsvícení displeje je možné nastavit v několika krocích, stejně jako délku podsvícení (od 30 sekund po 5 minut).

První čast recenze Senda X naleznete zde.

Sendo X používá zjednodušené zobrazení hlavních informací v takzvané Now! Screen. Standardně se Now! Screen skládá ze čtyř panelů, další je možné přidat. Now! Screen umožňuje snadnou kontrolu došlých zpráv, informací o volaných, přijatých a zmeškaných hovorech, upomínkách a dalších. Součastí Now! Screen je i panel s oblíbenými položkami a panel se seznamem naposledy spuštěných aplikací.

Nastavit je možné pořadí jednotlivých panelů a pořadí jednotlivých zobrazených funkcí a aplikací na panelu.

Nastavit je také možné který panel bude zobrazen vždy jako hlavní.

Vlastní panel v aplikaci Now! Screen s vybranými a seřazenými aplikacemi, s vlastní tapetou a s vlastní barvou písma. U jednotlivých panelů je také možné přiřadit specifickou funkci pro pravé kontextové tlačítko.

Hlavní menu telefonu.

Hlasové ovládání a vytáčení Voice Signal nepotřebuje učit povely.

Internetový prohlížeč Opera dokáže zobrazovat stránky přes celou plochu displeje.

V telefonu nechybí ani wapový prohlížeč.

MP3 přehrávač a vytváření playlistu.

V telefonu jsou dvě hry: Sendo Pinball a simulátor farmářova života Funny Farmer.

Měsíční, týdenní a denní náhled kalendáře.

Nastavení kalendáře a náhled na upomínku.

Úkolovník.

Prohlížeč DocView umí otevřít soubory ve formátech Word, Excel, PDF a PowerPoint.

Náhled na kontakt v telefonním seznamu, vyhledávání postupným zadáváním znaků a skupiny volajících.

Kalkulačka, převodník jednotek měn, hlasový záznamník, budík a poznámkový blok.

Editor textových a multimediálních zpráv. Jeliož telefon nemá českou lokalizaci, chybí i české prediktivní vkládání textu T9.

E-mailový klient si moc nerozumí s češtinou.

Předinstalované obrázky vhodné například do zpráv MMS.

Prostředí fotoaparátu, fotoalbum a nastavení.

Prostředí nahravaní videa a seznam pořízených videonahrávek.

V telefonu nechybí přehrávač RealOne.

Profily, menu nastavení a nástrojů a nastavení připojení.

Editor a obrázků a fotografií ImageEdit.

Nechybí klávesové zkratky (klávesa 2 je určená pro spuštění fotoaparátu. Sendo X podporuje témata.

Práce s počítačem:

Hlavní nabídka programu Sendo PC Connect.

Synchronizace s osobním počítačem.

Správa souborů a instalování aplikací.

Zálohování a obnova.

Ukázky pořízených fotografií:

Sendo X pořizuje fotogrfafie ve třech rozlišeních: 80 x 96, 160 x 120 a 640 x 480 obrazových bodů.

Ukázky pořízených fotografií v maximálním rozlišení a nejvyšší kvalitě.

Fotografie pořízené s pomocí vestavěného blesku.

Ukázka obrázků editovaných nebo vytvořených v Sendu X.

Videonahrávky:

Třicetisekundové videoukázky (pro přehrání je potřeba Nokia Multimedia Player nebo RealPlayer s nainstalovaným plug-inem):

ukázka 1 (formát 3GP, bez zvuku, 277 KB)

ukázka 2 (formát 3GP, se zvukem, 279 KB)

ukázka 3 (formát 3GP, se zvukem, 279 KB)

