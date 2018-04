Sendo X - chytré, multimediální, elegantní (recenze)

Britský výrobce Sendo připravoval kdysi první chytrý telefon Z100 s operačním systémem Microsoftu. Projekt byl nakonec zrušen a celá spolupráce Senda a Microsoftu měla soudní dohru. Výsledek soudní pře podle posledních informací vyzněl smírně, ale Sendo dávno před tím dalo přednost konkurenčnímu operačnímu systému Symbian. Operačním systémem Senda X je Symbian v6.1s s nadstavbou Series 60 v1.2s a s úpravou výrobce. Telefon používá procesor taktovaný na 120 MHz a nabízí vnitřní uživatelskou paměť 32 MB. Paměť RAM pro aplikace je 6 MB. Vestavěnou paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet. Sendo X na rozdíl od jiných telefonů s tímto operačním systémem podporuje jak karty MMC tak i SD. Karty je možné vyměňovat za provozu, bez nutnosti telefon vypnout.

Vylepšením oproti konkurenční smartphonům je rozhraní Now! Screen, která nabízí přehledné a jednoduché ovládání telefonu. Další předností oproti konkurenci, s výjimkou Siemensu SX1, je přehrávač souborů MP3, který hraje stereo. Na rozdíl od Siemensu nabízí Sendo X i stereofonní reprodukci bez připojených sluchátek přes dva vestavěné reproduktory. Předností oproti konkurenčním chytrým telefonům se stejným operačním systémem je také přítomnost diodového blesku pro fotoaparát.

Sendo u nás své telefony neprodává, přestože je paradoxně z části vyrábí v kladenské továrně společnosti Celestica. Zájemci o telefony této značky se tak musí porozhlédnout v zahraničí. Některé modely se prodávají na Slovensku, jiné jen ve některých zemích západní Evropy. To je případ i testovaného modelu X.

Nám tento telefon k testu zapůjčila společnost NOMATICA, která jej nabízí i tuzemským zájemcům. Telefon ale nemá českou lokalizaci.

Vzhled - střídmá elegance

Vzhled Senda X je mírně konzervativní bez jakýchkoliv výstřelků, jak je tomu u některých modelů Nokie, nebo například u Siemensu SX1. Telefonu dominuje rozměrný displej a stříbrná klasicky rozložená klávesnice. Telefon elegantně kombinuje rovné části s oblými křivkami, stejně jako stříbrné plochy s tmavě provedenými částmi. Stříbrné plochy jsou tvořené hliníkem (nejedná se o imitaci, tyto plochy na dotek opravdu studí), obruba telefonu má kevlarovou imitaci, boky telefonu jsou tvořeny černým matným plastem. Zpracování telefonu je na velmi dobré úrovní, nic, včetně velmi natěsno umístěného krytu baterie, nepovrzává.

Na obou bocích telefonu v dolní části jsou umístěné stereofonní reproduktory, na levém boku nahoře je okénko infračerveného portu a pod ním gumovou krytkou zakrytý konektor pro sluchátka. Na vrchu telefonu je otvor pro přivázání poutka a tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu. Tímto tlačítkem je jako obvykle možné přepínat profily. Na zadní straně nad krytem baterie se nachází zakrytý konektor externí antény a vedle něj čočka fotoaparátu se zrcátkem pro autoportréty a diodový blesk.

Rozměry telefonu jsou 110,5 x 48,5 x 22,8 milimetru a hmotnost je 120 gramů. Mezi konkurenty patří Sendo X mezi menší telefony. Na kompaktních rozměrech má podíl zejména šířka, která je oproti konkurenci znatelně menší (Nokia 6600: 109 x 58 x 24 milimetrů, Nokia 6670: 109 x 53 x 21 milimetrů, Siemens SX1: 109 x 56 x 19 milimetrů). Na první pohled se zdá Sendo X tlusté, při porovnání s konkurencí ale příliš nevyčnívá, pouze Siemens SX1 je znatelně tenčí. Hmotností se Sendo X oproti konkurenci nijak nevymyká (Nokia 6600: 122 gramů, Nokia 6670: 118 gramů, Siemens SX1: 116 gramů).

Displej - stavový řádek navíc

Sendo X má aktivní (TFT) displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 536 barev. Displej Senda X, stejně jako displej Siemensu SX1, nabízí oproti běžným displejům telefonů vybavených Symbianem Series 60 na výšku 12 obrazových bodů navíc. Zvětšení je využito pro stavový řádek, který se zobrazuje při všech funkcích telefonu. Stavový řádek ukazuje stav nabití baterie, sílu signálu a další informace. Telefon podporuje témata, v námi testovaném vzorku však bylo pouze jediné standardní téma.

Sendo X: Fotogalerii displejů naleznete v druhé části recenze

Zobrazení displeje je na dobré úrovni, pouze na přímém slunečním světle je hůře čitelný. V profilech je možné nastavit druh podsvícení displeje od slabého přes jasný až po velmi jasný. Celkem v pěti krocích. Stejně je možné nastavit délku podsvícení v rozmezí 30 sekund, jedna, dvě, nebo pět minut. Displej je krytý sklíčkem, které neohraničují vyčnívající hrany a tak bude pravděpodobně náchylné na poškrábání. Pozor je třeba dát také na otisky prstů.

Baterie - slušná výdrž

Sendo X je vybavené baterií Li-Ion s kapacitou 1050 mAh, se kterou by mělo podle údajů výrobce vydržet až 170 hodin v pohotovostním stavu nebo až sedm hodin hovorového času. V našem testu vydrželo Sendo X tři dny při plném využívání všech jeho funkcí.

Na bocích telefonu ve spodní části jsou dva reproduktory.

Ovládání - Now! Screen a kvalitní klávesnice

Klávesnice Senda X má klasické rozvržení a klávesy mají optimální zdvih. Alfanumerickou klávesnici s nepříliš rovnoměrným podsvícením doplňují dvě kontextové klávesy pod displejem, a čtveřice menších funkčních tlačítek po pravé a levé straně navigačního tlačítka. Nalevo se nachází vstup do hlavního menu telefonu a klávesa pro přijmutí hovoru se zeleným sluchátkem. Vpravo je klávesa pro ukončení hovoru s červeným sluchátkem a korekční klávesa C. Klávesy pro příjem a ukončení hovoru jsou docela malé, ale protože je možné jim přiřazené funkce ovládat i jinak, tolik to nevadí.

Čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovací klávesou uprostřed má optimální tvar a promačknutí do jiné než požadované strany je téměř vyloučené. Uprostřed umístěné potvrzovací tlačítko má vyboulený tvar a dobře reaguje na stisk. Ovládací prvky na čele telefonu doplňují dvě postraní tlačítka. Na levém boku je netradičně umístěná „tužka“ pro zadavání textu, na levé straně tlačítko aktivující hlasové ovládání. Funkce přiřazené těmto tlačítkům je možné navzájem změnit v nastavení, podle toho jste-li pravák nebo levák.

Hlasové ovládání Senda X je velmi jednoduché a funguje podobně jako například u nové Motoroly MPx220. Hlasové povely ani jména kontaktů nemusíte telefon vůbec učit. Po stisknutí tlačítka hlasového ovládání vás ženský hlas vybídne větou "Please Say A Command", zda chcete vytočit jméno z telefonního seznamu, nebo zda chcete otevřít kontakt v telefonním seznamu či aplikaci. Po zvolení konkrétní nabídky jednoduše hlasem zadáte jméno kontaktu nebo jméno aplikace. Při nepřesném vyslovení po vás ženský hlas jméno zopakuje a zeptá se zda je to správné jméno nebo oznámí že nebylo nic nalezeno. Aplikace hlasového ovládání je v angličtině, ale docela dobře rozumí i českým jménům.

Sendo X přináší jako jediný telefon této kategorie rozhraní Now! Screen, které velmi zpříjemňuje práci s telefonem. Now! Screen je standardně zobrazována v klidovém stavu. Standardní nabídka Now! Screen se skládá ze čtyř panelů: My pane, Favorites, History a Sendo. Další panely je možné přidat. Panel My pane zobrazuje informace o došlých zprávách, nabízí rychlý přístup pro stažení e-mailů, ukáže naposledy vytočené, přijaté nebo zmeškané číslo a pod zobrazením aktuálního data zobrazuje upomínky kalendáře, výročí a úkoly. Další položky je možné do panelu přidat, ty pak slouží pro rychlý přístup. Pořadí položek je možné změnit. Druhý panel Favorites nabízí rychlý přístup k nejoblíbenějším položkám a obsahu. Můžou se přidat i odkazy URL. Panel History je přehled naposledy spuštěných aplikací. Poslední panel Sendo nabízí odkazy na internetové stránky.

V jednotlivých panelech je možné použít vlastní tapetu, barvu písma nebo zvolit aplikaci přiřazenou k pravé kontextové klávese. Zvolit je možné pořadí panelů jak jdou za sebou a který panel má být zobrazen navrchu jako první. Now! Screen téměř zcela supluje hlavní menu telefonu, ve kterém je možné přecházet z první položky na poslední (to platí i pro kontextové nabídky). Odezva telefonu je na stejné úrovni jako u obdobných modelů konkurenčních výrobců, pouze přechod do hlavního menu chvíli trvá. Nechybí ani klávesové zkratky, klávesa 2 je však natrvalo určena pro přístup k fotoaparátu.

Telefonování - 32 MB paměti

Kapacita telefonního seznamu Senda X je omezena pouze volnou pamětí telefonu. Jelikož je k dispozici 32 MB paměti, kontaktů se do telefonu vejde opravdu hodně. Kontakty jsou vícepoložkové a je k nim možné přiřadit vyčerpávající výčet položek. Ke kontaktu je možné přiřadit jméno a příjmení, název zaměstnavatele, titul, osm telefonních, čtyři faxová čísla, číslo pageru, čtyři e-mailové a tři internetové adresy. Nechybí možnost doplnit tři adresy (domů, do práce, vlastní), poznámku a datum narozenin. Ke kontaktu je možné přiřadit specifickou melodii nebo obrázek či pořízenou fotografii. Telefon nabízí šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění, které potěší svoji kvalitou a vyzváněním ze dvou reproduktorů. Skladby ve formátu MP3 není možné pro vyzvánění použít. V telefonním seznamu se vyhledává postupným zadáváním písmen.

Součástí balení jsou kvalitní sluchátka s regulací hlasitosti na ovladači příjmutí hovoru.

Kontakty je možné řadit do skupin volajících, které mohou být libovolně pojmenované a mít vlastní vyzvánění. Telefon nabízí pět profilů, které mohu mít specifickou vyzváněcí melodii, hlasitost vyzvánění, druh vyzvánění (zvonění, vzestupné, jednou, pípnutí, ticho), vlastní melodii pro příchozí zprávy, nastavení vibrací, hlasitost kláves, typ a délku podsvícení displeje a upozornění pouze pro vybrané skupiny volajících. Profily je možné libovolně pojmenovat. Telefon má hlasitý odposlech, který při nastavení na nejvyšší hlasitost nabízí dostatečnou hlasitost i ve velmi hlučném prostředí. Sendo X je třípásmové (900/1800/1900 MHz).

Sendo X podporuje paměťové karty MMC i SD. Karty je možné vyměňovat za provozu bez nutnosti vypnutí telefonu. Nutné je však sundat kryt baterie.

Zprávy - bez češtiny

Jelikož nemá telefon českou lokalizaci, chybí podpora prediktivního vkládání T9 v češtině. Vzhledem k tomu že většina telefonů se Symbianem Series 60 zprávy píše s diakritikou a zprávy tedy zkracuje, není to výrazný problém. Telefon nabízí doručenky. Editor multimediálních zpráv MMS je přehledný a neliší se od editorů v ostatních telefonech se Symbianem Series 60. Do MMS zprávy je možné přímo z editoru pořizovat zvukové poznámky nebo pořizovat fotografie. Do MMS zprávy je možné vložit i videonahrávku.

V telefonu je možné vytvořit šest e-mailových účtů. Telefon podporuje POP3, IMAP4 a SMTP. Je možné navolit jak velké e-maily mohou být staženy a povolit přílohy. Přílohy ve formátech Word, Excel, PowerPoint, PDF a ZIP je možné prohlížet v aplikaci DocViewer.

Nastavení pomocí aktivační SMS je možné z webu výrobce. V nabídce jsou všichni tři tuzemští operátoři.

Porovnání se Siemensem SX1.

Data - GPRS třídy 8

Sendo X: Ukázky software pro synchronizaci a práci s počítačem naleznete v druhé části recenze

Sendo X nabízí datové přenosy GPRS třídy 8. Siemens SX1 je na tom lépe (GPRS třídy 10), modely od Nokie však nabízejí nižší třídu (GPRS třídy 6). Telefon nabízí integrovaný modem a je jej možné využít pro připojení na internet. Sendo X má infračervený port a Bluetooth 1.1, ve standardní dodávce telefonu je USB datový kabel. Nechybí možnost snadné synchronizace s osobním počítačem a podpora Sync ML.

Porovnání s Nokií 6670.

Sendo X je vybaveno internetovým prohlížečem Opera, který umožňuje prohlížení obsahu přes celý displej. V telefonu nechybí wapový prohlížeč 2.0. Telefon má vestavěnou uživatelskou paměť 32 MB. Pro aplikace je vyhrazeno 6 MB RAM. Telefon na rozdíl od konkurenčních modelů podporuje paměťové karty typu MMC i SD. Paměťové karty je možné vyměňovat za provozu bez nutnosti vypnutí telefonu. Karta je ale uložena pod krytem baterie a ne v samostatném slotu.

Firmware v Sendu X je možné svépomocí přehrát za pomocí datového USB kabelu.

Porovnání s Nokií 6260.

Další funkce - prohlížeč dokumentů

Sendo X má přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, do kterého je možné zapisovat tři typy událostí (Meeting, Memo a celodení). U události Meeting je možné zapsat vedle popisu lokaci a zadat čas a datum začátku a konce. Nechybí možnost aktivovat alarm, opakování (denní, týdenní, každý druhý týden, měsíční a roční) a druh synchronizace (osobní, veřejné, žádné). U upomínky Memo lze zadat pouze název a datum začátku a konce a nastavení synchronizace. U celodenní události je možné zadat název, datum, alarm a způsob synchronizace. U kalendáře je možné zvolit jakým dnem má začínat týden a jaký náhled je základní.

Další výbavu obstarává úkolovník se třemi stupni priority, přehrávač RealOne Player, prohližeč dokumentů DocView (umí prohlížet dokumenty ve formátech Word, Excel, PowerPoint, PDF a ZIP a nabízí vyhledávání v souborech), poznámkový blok, převodník měn a veličin, kalkulačka, hlasový záznamník (maximální délka 1 minuta) a budík bez opakování.

V telefonu jsou předinstalované dvě hry: Sendo Pinball je chytlavý a hratelný simulátor hracího stroje s vystřelováním kuličky, Funny Farmer je simulátor života farmáře. Telefon podporuje Javu, ale pouze MIDP 1.0.

Porovnání s Nokií 7610.

MP3 přehrávač - stereo i bez sluchátek

MP3 přehrávač je možné poslouchat pomocí standardně dodávaných sluchátek nebo přes dva stereofonní reproduktory. MP3 přehrávač přehrává stereofonně. Sluchátka dodávaná v balení s telefonem mají na ovladači pro přijmutí hovoru regulátor hlasitosti. Přehrávač zobrazuje čas právě odehraný, celkový čas skladby, jméno umělce, název alba a skladby. V právě přehrávané skladbě je možné přeskakovat po jedné sekundě. Přehrávač nabízí náhodný výběr skladeb a možnost opakování. V přehrávači je možné vytvářet playlisty ve formátu m3u a vlastní složky. Skladby v playlistu je možné libovolně řadit.

Přehrávání přes reproduktory je dostatečně kvalitní a i maximální hlasitost je dostatečná. Při přehrávání přes reproduktory na nejvyšší hlasitost je ale slyšet rezonance. Přes sluchátka hraje Sendo X excelentně (v porovnání s jinými mobily) s dobrým vyvážením výšek a basů. Maximální hlasitost při poslechu přes sluchátka je dostatečná. Přehrávač je možné poslouchat na pozadí při práci s jinými funkcemi telefonu.

Fotoaparát - pouze VGA rozlišení

Fotoaparát Senda X má maximální rozlišení VGA a čtyřnásobné digitální přiblížení. Fotoaparát je vybaven snímačem typu CMOS. Fotografie je možné pořizovat ve třech velikostech (Large 640 x 480 obrazových bodů, Medium 160 x 120 obrazových bodů a Small 80 x 96 obrazových bodů). Nastavit je možné kvalitu fotografií ve třech krocích a redukci červených očí. Červené oči je možné redukovat i pomocí použití blesku. Blesk poskytuje velmi intenzivní osvícení a je s ním možné fotit i vzdálenější objekty. Trochu nepraktické je blesknutí pouze v průběhu samotného vyfotografování a ne kontinuální osvícení prostoru, který chceme vyfotografovat. Ve tmě není na displeji nic vidět a fotografování tak probíhá naslepo. Nechybí samospoušť.

Kvalita pořízených fotografií není špatná a obraz není v rozích deformovaný, je ale částečně rozmazaný. Snímky mají přepálená světlá místa. V telefonu je také editor pro úpravu pořízených fotografií, ve kterém je možné do snímku přidat ikony, rámečky nebo obrázek rozostřit nebo zkřivit.

Sendo X: Fotografie pořízené telefonem a pořízené videoukázky naleznete v druhé části recenze

Telefon umí nahrávat také video ve formátech H.263 a 3GP. Videa je možné pořizovat v rozlišeních 176 x 144 nebo 128 x 96 obrazových bodů. Nastavit je možné kvalitu videonahrávek ve třech krocích a "frame rate" ve dvou krocích. Videonahrávky je možné pořizovat i se zvukem. Délka videonáhravky může být nastavena na maximum (volná paměť), 10%, 25%, 50% a 75% volné paměti, nebo na nahrávky s velikostí 50, 75, 100 nebo 150 KB. Videonahrávky je možné také nahrávat v 5, 10, 15, 30 a 60 sekundových sekvencích. Na výběr je i velikost vhodná speciálně do MMS zpráv. Kvalita videonahrávek je na nadprůměrné úrovni oproti jiným mobilním telefonům.

Sečteno podtrženo - k práci i pro zábavu

Sendo X je elegantní multimediální smartphone, který oproti konkurenci nabízí několik funkcí navíc. Panely Now! Screen velmi ulehčují běžnou práci s telefonem, telefon má kompaktní rozměry, které vybočují z dané třídy, potěší kvalitní MP3 přehrávač s možností poslechu přes stereofonní reproduktory, blesk pro fotoaparát, nebo na ovládání jednoduché hlasové ovládání a vytáčení. Oproti některým konkurentům nabízí Sendo X infračervený port a jako jediné podporuje oba formáty paměťových karet SD i MMC. Ke kladům telefonu je nutné připočíst i rozumnou výdrž. K dokonalosti schází integrované FM rádio.

Mínusem jsou pomalejší přenosy GPRS, fotoaparát s rozlišením pouze VGA, sklíčko displeje, které je náchylné k poškrábání a jsou na něm vidět otisky prstů, pouze jeden obrázek nebo fotografie do MMS zprávy, špatná podpora češtiny v e-mailovém klientu a hodila by se jistě i podpora EDGE. Na Sendu X také nemusí korektně běžet některé aplikace. Absence české lokalizace nemusí tolik vadit, někomu však může chybět prediktivní vkládání textu T9 v češtině.

Cena Senda X, které se u nás oficiálně neprodává, odpovídá užitným vlastnostem telefonu. Obdobně vybavený Siemens SX1 se však v současné době prodává za 7 490 Kč s daní, což je velmi lákavá nabídka. Někomu však nemusí vyhovovat nezvyklá klávesnice. Nokia 6600 s horší výbavou se nabízí za 9 990 Kč a nové modely Nokia 7610 a Nokia 6670 se prodávají za 15 490 Kč včetně daně, respektive 15 990 Kč s daní. Tyto dvě Nokie oproti Sendu nabízejí megapixelové fotoaparáty, některé funkce má však Sendo lepší. První véčko se Symbianem na našem trhu, Nokia 6260, stojí 13 990 Kč. Někdo si může počkat na Nokii 3230, která se ale začne prodávat až příští rok.

Sendo X nám zapůjčila společnost NOMATICA, která jej nabízí za cenu 13 113 Kč včetně daně, ale bez ceny za dopravu.