Sendo S330 - barevný displej za cenu černobílého (první informace)

Sendo se sice do mobilních telefonů pustilo poměrně pozdě, ale svoji část trhu si našlo. Především v západní Evropě se s jeho výrobky můžeme setkat poměrně často a nejnovější chytrý telefon Sendo X již vzbudil mnoho pozitivních reakcí. Na opačné straně nabídky pak stojí model S330, který patří mezi vůbec nejlevnější mobily na trzích, kde se prodává. U nás tomu ale tak zatím není, přestože se část produkce této značky vyrábí v středočeském Kladně, v továrně společnosti Celestica. Pravděpodobně se zde vyrábí právě i model S330.

Barva za dva tisíce

Sendo S330 je pohledný low-end tradičního tvaru a svěžího designu. Není nikterak výjimečný, ale je pohledný a výhodou jsou i kompletní výměnné kryty. Rozměry telefonu jsou 108 mm x 47 mm x 21 mm a jeho hmotnost je 81 gramů, takže i v tomto případě se jedná o slušný průměr ve své kategorii. Hlavní předností této novinky je ale barevný displej a především velmi nízká cena. Britský Vodafone tento telefon prodává v předplacené sadě za 40 GBP, což je v přepočtu necelých 2 000 Kč. Jedná se o nejlevnější mobil v nabídce britského Vodafone, například Siemens A55 s monochromatickým displejem stojí o 20 GBP více a Siemens A60 - nejlevnější Siemens s barevným displejem - stojí jednou tolik. Přitom ani ve výbavě Sendo za konkurencí nikterak nezaostává, s Siemensem A55 může směle soupeřit.

Barevný displej - 4 096 barev musí stačit

Barevný displej Senda S330 není žádný obr, to ani v této cenové kategorii nelze očekávat. Má rozlišení 98 x 67 obrazových bodů a úhlopříčku přibližně 33 milimetrů. Jedná se o pasivní displej, který umí zobrazit 4 096 barev. Displej lze samozřejmě vylepšit tapetou nebo spořičem a jelikož je barevný, nechybí ani deset barevných schémat, grafické ztvárnění všech položek hlavního menu a nastavení délky podsvícení a aktivace spořiče displeje. Nastavit lze i animaci při vypnutí a zapnutí telefonu, horší to ale asi bude s nahráváním dalších obrázků do telefonu. Ty lze totiž získat jen pomocí EMS, nebo přes Wap. Z osobního počítače obrázky nahrávat nelze a telefon nemá ani GPRS.

500 kontaktů a 20 SMS

Zákazníci by si ale na výbavu telefonu neměli stěžovat. Telefonní seznam totiž pojme nadprůměrných 500 jmen a do telefonu lze uložit i 20 SMS. Z další výbavy můžeme jmenovat šest předinstalovaných her, budík s opakováním, kalkulačku, dlouhé SMS, SMS chat, vzorové zprávy, podporu formátů iMelody a Nokia Smart Messaging a samozřejmě i prediktivní vkládání textu T9. Kapacitu standardní baterie Li-Ion neznáme, ale výrobce tvrdí, že v pohotovostním režimu telefon na jedno nabití baterie vydrží 8 až 20 dnů, pravděpodobnější ale bude spodní hranice této doby.

U nás Sendo neprodává

Sendo S330 je zajímavý low-end s barevným displejem, který sice nenabízí dnes již běžné MMS a GPRS, méně náročným uživatelům ale jistě bude jeho nabídka funkcí stačit. Hlavní předností telefonu je především jeho velmi nízká cena. Kdyby se u nás prodával za 2 000 Kč, jako u britského Vodafone, jistě by si našel mnoho zákazníků a tvrdě by šlapal na paty zavedeným značkám. U nás se ale telefony Sendo neprodávají a pravděpodobně asi ani neexistuje jejich česká lokalizace. Nezbývá tak, než si tento levný mobil zakoupit při návštěvě Velké Británie, nebo si počkat, jestli se neobjeví v nabídce slovenského Orange, či polských operátorů, kde se telefony Sendo běžně prodávají. Na Slovensko a do Polska je to určitě blíž než do Velké Británie.