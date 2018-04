Sendo S200 - s úsměvem jde všechno líp (recenze)

Low-endu Sendo S200 byste možná mohli vyčítat absenci některých funkcí a služeb, na které jste si třeba zvykli při používání jiných telefonů. Ale rozhodně mu nemůžete upřít, že je roztomilý a zábavný. Co totiž Sendo S200 ztrácí na funkcích, to dohání grafikou a animacemi - o kterých jsme se všichni v redakci shodli, že mají nápad. Sendo S200 je zřejmě ideálním mobilem pro děti, ale uchvátí i dospělé uživatele, kteří nejsou na mobil tak nároční.

Na nabíječku zapomeňte

Na první pohled vypadá S200 divně. Malá, jakoby uříznutá anténa a velký hrb na zadní částí - ten ve vás vzbuzuje pocit, že mobil bude neuvěřitelně těžký a velký. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Sendo S200 váží pouhých 98 gramů (majitelé Nokií 33xx by tuto hmotnost jistě ocenili) při rozměrech 117 x 49,5 x 26 mm.

Onen hrb zakrývá baterii (je složená ze tří NiMH článků 1,2 V) a způsobuje, že se Sendo příjemně drží v ruce. Uříznutá anténa vám pro změnu nebude nikde překážet. Rozhodně se neobávejte o zhoršené příjmové podmínky S200 (podle subjektivních pocitů patří mobil v tomto parametru mezi průměrné). Ve městech už na anténě tolik nezáleží a v místech se špatným signálem je skutečně jedno, jestli si zavoláte špatně s jednou čárkou nebo se žádnou - v obou případech bude hovor dost nekvalitní.

Mobil se nabíjí přibližně dvě hodiny. Příliš ale nefunguje indikátor - po připojení nabíječky se ikona baterie změní na ikonu externího zdroje a nijak nepoznáte, že už nabíjeni skončilo. Výdrž baterie je 2,5 až 3,5 hodiny hovoru nebo 170 až 360 hodin pohotovosti. Neměli jsme sice mobil čtrnáct dnů, abychom mohli posoudit, jestli tak dlouho zapnutý skutečně vydrží, ale týden bez nabíjení při nízké frekvenci volání zvládl bez problémů (déle jsme čekat nemohli, jinak byste nečetli tuto recenzi).

Animace, které vás dostanou

I když tak displej na první pohled nevypadá, dokáže zobrazit až šest řádků textu. To je více než u většiny jiných low-endových telefonů a oceníte to právě při psaní a čtení textových zpráv. Displej je plně grafický, s rozlišením 96 x 64 bodů. Podsvícení je řešeno zelenými diodami pod spodní hranou displeje a je natolik výkonné, že si mobilem můžete posvítit v temné chodbě na klíčovou dírku.

Podobně jako Nokia nevyužívá Sendo rozlišení displeje k zobrazení co nejvíce textu v základní nabídce menu, ale k animacím. Všichni, kdo animace viděli, z nich byli nadšeni - namísto občas stupidních a nevýrazných animací u jiných telefonů mají ty v Sendu S200 nápad. I kdybyste na mobil byli sebevíce naštvaní, tak animovaný okatý mobil, který se dokáže proměnit na cokoliv, vás rozesměje, nebo alespoň uklidní a přivede na jiné myšlenky. Při pohledu do menu se totiž na tento mobil rozlobit nedokážete. Kdyby vás však animace obtěžovaly, můžete si je vypnout.

Animace v menu (soubor MPEG, 1,3 MB)

Klávesnice je také spíše low-end

Do menu vstupujete stiskem klávesy s náznakem zeleného sluchátka, která je na levé straně pod displejem. Je to multifunkční klávesa - její funkce je vždy napsána na spodním řádku displeje. Totéž platí o druhé funkční klávese s červenou šmouhou (imitací červeného sluchátka), kterou se mobil i zapíná a vypíná. Pod displejem jsou ještě dvě kurzorové klávesy (šipkou nahoru se ze základní obrazovky dostanete do společného seznamu příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů; šipkou dolů zpřístupníte telefonní seznam) a klávesa pro okamžité psaní textové zprávy. Pod červenou klávesou je ještě korekční tlačítko C, kterým mažete zadané znaky nebo se v menu vracíte o úroveň zpět.

Dojem z klávesnice je rozpačitý. Je sice relativně pohodlná a přesná (když stisknete klávesu, tak máte jistotu, že to mobil poznal), ale zato musíte vyvinout větší sílu. Pokud chcete srovnání, tak se klávesnice Senda podobá spíše tuhým klávesnicím Siemensů než pohodlným klávesnicím Nokií.

Obrázkové textovky a T9, jenom bez češtiny

Svým přátelům, které mají také Sendo S200 (takových asi moc mít nebudete) můžete poslat obrázkovou textovou zprávu. Nepříjemné je, že na jiných mobilech se tento obrázek neukáže - neposílá se totiž samotnou textovou zprávou; k textu se pouze připojí odkaz na tento obrázek, který zobrazí Sendo příjemce. S200 neumí ani zobrazit obrázkovou zprávu poslanou z jiných mobilů. U nás se tak bez obrázků asi budete muset zatím obejít (pravděpodobnost, že se tady Sendo S200 rozšíří, je dost malá), ale v zahraničí byste této funkce mohli využít.

Při psaní textových zpráv můžete použít systém rychlého psaní T9. Háček je ale v tom, že S200 nemá český slovník, takže jste odkázáni jenom angličtinu nebo němčinu. Samotné posílání textovek je bezproblémové (animace je opět úchvatná); Sendo si umí vyžádat i potvrzení o doručení zprávy.

Vyzváněcí melodie z Nokií?

Při nastavování vyzváněcích melodií si se Sendem S200 vyhrajete. Na výběr máte 55 melodií, z toho pět vlastních. K úpravě vyzvánění je v mobilu editor, který podporuje jak textový, tak notový (grafický) zápis. Vestavěné melodie se podobají těm, které standardně najdete i v mobilech Nokia. A aby vazba na melodie z Nokií byla úplná, můžete si z těchto mobilů nechat poslat vyzváněcí melodii textovou zprávou (i z internetu) - formát Senda je totiž stejný jako formát melodií Nokií. Ze Senda S200 bohužel nemůžete melodie odesílat.

Mimochodem, inspirace low-endovými Nokiemi je u Senda poměrně zřetelná. Zvláště když si uvědomíte koncept výměnných krytů (se kterými přiša výrazněji Nokia) a které jsou k dispozici i u S200.

Sendo S200 samozřejmě podporuje vibrační vyzvánění a umožňuje nastavení několika stupňů hlasitosti. Kdyby mělo i vyzváněcí profily, bylo by téměř dokonalé. V menu si můžete nastavit, na které události má mobil reagovat zvukem (textová zpráva, nízká baterie nebo i nízký kredit). V menu vyzvánění je i ekvalizér - pro reproduktor tak můžete nastavit podporu nízkých nebo vysokých tónů. Rozdíl v nastavení ale příliš nepoznáte.

Protože S200 je mobil především pro mladé uživatele, kteří se chtějí bavit, nechybí v mobilu čtyři hry. Nejvíce nás zaujala hra kámen, nůžky, papír - na začátku si zvolíte jednu věc a hrajete proti mobilu. I když je tato hra málo akční a nevyžaduje žádnou logiku ani soustředění, dá se hrát skutečně velmi dlouho.

Dorazí Sendo i do České republiky?

Sendo S200 jsme mohli otestovat díky společnosti Shop4U (www.shop4u.cz), která se u nás chystá mobily značky Sendo prodávat. S ohledem na ceny v evropských zemích se dá u nás předpokládat cena S200 okolo 5500 korun. Sendo u nás nemá přímé zastoupení a mobily této značky neprodávají ani operátoři - to je důvod, proč v mobilu není čeština a nikdy nejspíš ani nebude česká T9. Bude zajímavé, jestli se tuto situaci podaří změnit v případě náročnějších modelů D800 nebo Z100 (ty by chtěl Shop4U dovážet také). I když Sendo patří k nováčkům mezi výrobci mobilů, má rozhodně velké ambice a podle S200 se dá soudit, že ví, co dělá a co se zákazníkům líbí.