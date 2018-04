Sendo S200 – anglická novinka pro nenáročné (preview)

Vzhled

Ovládání a výdrž

Do početné rodiny mobilních telefonů, patřících do nižších tříd, přibyl nový přírůstek. Jmenuje se Sendo S200 a nabízí vedle zajímavého designu také mnoho funkcí. Značka Sendo pravděpodobně většině z vás nic neřekne. Jedná se totiž o velmi mladou firmu, jenž se teprve pokouší prosadit na trhu mobilních komunikací. Na to, že je tato společnost na začátku trnité cesty ke slávě, si však nevede vůbec špatně. A jaké tedy je Sendo S200?Design přístroje je velmi zajímavý a nevšední. Je chvályhodné, že se výrobce nesnaží kopírovat ostatní značky telefonů, ale jde svou vlastní cestou. Ve spodní části je přístroj zúžen a okolo rozměrného displeje se rozšiřuje. Při prvním pohledu na přístroj možná budete mít trochu smíšené pocity, neboť tvar Senda S200 je zaoblen více, než je zvykem u ostatních telefonů. Přesné rozměry zatím bohužel nejsou známy, výrobce uvádí pouze údaj o velikosti - 89 cm. Hmotnost Senda je příjemných 98 g. S200 bude k dostání ve čtyřech barevných provedeních - černá, modrá, zelená, červená.K ovládání telefonu slouží dvousměrné navigační tlačítko, dvě klávesy na přijímání a ukončení hovorů, zapínání / vypínání telefonu, dále tlačítko "C" a klávesa pro přímý vstup do telefonního seznamu. Na boku nalezneme ještě dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti.

Podle údajů, které uvádí výrobce, by vám mělo nové Sendo S200 vydržet přibližně 180 minut hovoru nebo až 300 hodin v pohotovostním stavu. Údaje jsou to velice slušné, ale na kolik se jim přiblíží výdrž telefonu v realitě, si budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Funkce

Další funkce

Dualband (900/1800 MHz)

SIM toolkit

Animovaná menu

50 vyzváněcích melodií

Vibrace

Seznam posledních 30 hovorů (uskutečněné / přijaté / nezodpovězené)

Prediktivní psaní pomocí technologie T9

Konferenční hovory

SIM lock

Hodiny, budík

Hry

Co se týče funkcí, nenabízí S200 nic závratného či dokonce nového. Vzhledem k zaměření telefonu (pro nenáročné uživatele) od něj však ani nic podobného očekávat nemůžeme. Na druhou stranu příjemnou (nikoliv originální) funkcí je možnost výměny předního i zadního krytu. Další funkcí, která zaujme především mladší mobilní uživatele, jsou obrázkové SMS. Těch je v telefonu uloženo celkem 54. Nechybí ani editor vyzvánění, díky němuž si můžete skládat vlastní melodie. Dlouhou chvíli vám zkrátí některá ze čtyř druhů zábavných her.

Sendo je mladá firma, jež se teprve pokouší usadit na trhu GSM telefonů. Vznikla koncem léta 1999 v anglickém Birminghamu. Prozatím společnost operuje ve většině Evropy, Británii, Hong Kongu a Číně. Výroba zatím probíhá výhradně v Guangdongu v Číně, ovšem v příštím roce by měla být uvedena do provozu i továrna v Evropě.

Model S200 je v pořadí již třetím produktem společnosti Sendo. Jeho předchůdci D800 a Z100 - Smartphone již naznačili, že tato mladá firma by se mohla v brzké budoucnosti stát nebezpečným konkurentem pro všechny výrobce mobilních telefonů. Nejdůležitějším faktorem v tomto boji bude samozřejmě cenová politika firmy, která zatím ještě není známa (stejně jako cena modelu S200). Nové Sendo bude uvedeno na evropský trh v průběhu jara 2001.