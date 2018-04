Sendo P600 - levný fotomobil (první informace)

Britský výrobce Sendo představil upravenou verzi modelu S600, která se od originálu liší pouze v drobnostech. Nové Sendo P600 je vybaveno, stejně jak model S600, integrovaným fotoaparátem s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů). Fotoaparát používá snímač CMOS a nabízí pětinásobné digitální přiblížení. Fotografie je možné pořizovat v pěti různých rozlišeních, s několika efekty (sépie, černobílý, negativní), v nočním režimu, se samospouští, případně ve dvou úrovních kvality. Nechybí editace pořízených snímků. Novinkou oproti předchozímu, stále ještě neprodávanému modelu S600, by měla být možnost pořizovat videozáznamy. Sendo P600 má barevný displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a zobrazením 65 000 barev. Displej je pravděpodobně pasivní, výrobce to neuvádí.

Novinka P600 je oproti modelu S600 menší na výšku (105 proti 108 milimetrům), je stejně široká (45 milimetrů) a je o trochu tlustší (22 proti 19,5 milimetrům). Hmotnost je vyšší než u modelu S600 (85 a 82 gramů).

Nové Sendo P600 nenabízí ani infračervený port ani Bluetooth. Bluetooth bychom u telefonu nižší střední třídy ani neočekávali, infraport ale dnes v této kategorii telefonů patří mezi standardní výbavu. Sendo P600 podporuje dvě pásma GSM 900/1800 MHz a nabízí GPRS třídy 8. Baterie nového Senda podle výrobce dovolí až sedm hodin hovoru, nebo 16 dní výdrže v pohotovostním režimu. Výbavu obstarává Java MIDP 2.0, wapový prohlížeč 2.0, telefonní seznam s kapacitou 250 vícepoložkových kontaktů, možnost přiřazení obrázku nebo fotografie ke kontaktu, polyfonní vyzvánění ve formátech SMAF a MIDI, paměť na 100 textových zpráv a standardní kalendář. Paměť telefonu by měla mít kapacitu 4 MB.

Nové Sendo P600 by se mělo začít prodávat do konce letošního roku. Výrobce zatím přesnou cenu nezveřejnil, předběžně se hovoří o sumě okolo 150 EUR, tedy v přepočtu necelých 5 000 Kč. U nás by se nové Sendo mohlo prodávat jen v rámci šedého dovozu, výrobce nemá na českém trhu oficiální zastoupení. Přestože se telefony této značky vyrábí mimo jiné v kladenském závodě společnosti Celestica. Některé modely Senda je možné zakoupit na Slovensku.