Sendo M570 a S600 - elegance a styl pro multimédia (první informace)

Britská značka Sendo se vyhýbá tuzemskému trhu a je to škoda. Po vcelku nezajímavých low-endových modelech se usilovně snažila zabodovat smartphonem Z100 s operačním systémem Microsoft. Tato spolupráce se softwarovým gigantem má dohru u soudu, a tak se z prvního chytrého Senda vyklubal jeden z nejlépe vybavených smartphonů postavených na platformě Series 60 od jiného giganta - od Nokie. Sendo X, jak se tento telefon jmenuje, ukázal, že to britský výrobce myslí s mobilními telefony vážně. V průběhu včerejšího dne na kongresu 3GSM ve francouzském Cannes představil tento ambiciózní výrobce další dvě novinky, které se mohou pochlubit slušnou výbavou a příjemným designem.

Sendo M570 - véčko jako ze škatulky

Véčko označené M570 navazuje na model M550, který zaujal nejen elegantním vzhledem, ale také příznivou cenou. Novinka však míří výše. V její výbavě si našla místo podpora multimediálních zpráv a Java (MIDP 2.0). Vnitřní displej doznal vylepšení v podobě zobrazení až 65 tisíc barev - Sendo M550 podporovalo pouze 4096 barev. Vzhled nového véčka od Senda navazuje na tvar svého předchůdce modelu M550 a tak se může pochlubit integrovanou anténou a elegantními ostrými hranami.

Zvenku se nové véčko M570 od staršího modelu M550 příliš neliší. Po rozevření však upoutá nově navržená klávesnice a barevný displej lepších parametrů.

Na čele nového véčka má (stejně jako předchůdce) místo inverzní monochromatický displej, tentokrát ale s vyšším rozlišením 96 x 64 obrazových bodů. Venkovní displej novinky je schopen zobrazovat pouze základní údaje, a to ve dvou módech: jednoduchém a rozšířeném. Vnitřní displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů je vyroben technologií UFB (někde jej ovšem výrobce uvádí jako CSTN) a dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Ačkoliv nové véčko od Senda není vybavené integrovaným fotoaparátem a ani se k němu nedá připojit fotoaparát externí, hrají v jeho výbavě velkou roli multimediální zprávy. Výrobce se chlubí použitím unikátních funkcí Xccelerate a Xsend (oboje s ochranou známkou (tm)). Funkce Xsend by měla uživateli ulehčit práci s multimediálními zprávami a funkce Xccelerate má pomoci zrychlit jejich přenos až o 30 procent při příznivých podmínkách mobilní sítě a při špatném signálu dokonce ještě více (o této technologii zatím výrobce více neinformoval). Telefon podporuje odesílání multimediální zprávy až do velikosti 100 KB a využít je možné až dvacet stránek pro jednu zprávu.

Pro obrázky, které je samozřejmě možné využít i jako tapety a spořiče na hlavní displej, je v telefonu vyhrazeno 4 MB paměti. Tato paměť je sdílená i pro Java aplikace a vyzvánění. Ve výbavě dále nechybí datová podpora GPRS třídy 8, která se dá využít mimo MMS pro wapový prohlížeč (2.0). Telefon je vybaven pamětí na 100 textových zpráv a telefonní seznam pojme 250 kontaktů, které mohou obsahovat tři telefonní čísla a jednu e-mailovou adresu. Ke kontaktu je také možné přiřadit unikátní melodii nebo obrázek, což je v případě véčka bez fotoaparátu trochu diskutabilní vlastnost. Pro psaní textových zpráv je v telefonu připraveno prediktivní vkládání textu T9. Na příchozí hovor nebo došlou zprávu dokáže nové Sendo upozornit polyfonní melodií ve formátu SMAF nebo SP MIDI. Dále telefon podporuje obrázkové soubory ve formátech JPEG, PNG, BMP, WBMP a GIF včetně animací ve formátu GIF.

Rozměry nového Senda M570 jsou 82 x 45 x 20 milimetrů a hmotnost činí 77 gramů. Tyto parametry nejsou nikterak extrémní, a proto udiví objem nového Senda, který má hodnotu pouze 68 centimetrů krychlových. S baterií Li-Ion s kapacitou 600 mAh by mělo Sendo M570 dle údajů výrobce vydržet až pět hodin hovoru nebo 16 dní na příjmu. Nové véčko Sendo M570 je třípásmové (900/1800 a 1900 MHz), i když výrobce někde uvádí podporu pouze dvou evropských pásem.

Sendo S600 - multimediální střízlík

Další představenou novinkou z dílen britského Senda je multimediální telefon S600. Ten, na rozdíl od první novinky, využívá klasickou koncepci a v jeho výbavě nechybí ani integrovaný fotoaparát. Sendo S600 je teprve druhým modelem výrobce, který při klasické koncepci nabízí barevný displej (po low-endu S330). Na přední straně nového Senda zaujmou poměrně netradičně tvarované klávesy alfanumerické klávesnice a tři čtyřsměrné navigační klávesy (označené registrovanou značkou Run and Shoot) s jasně bílým podsvícením. Na zadní straně telefonu se nachází čočka integrovaného fotoaparátu. Sendo S600 nabízí možnost výměny krytů.

Multimediální Sendo S600 nabízí zajímavé tvary a tloušťku pouhých 19 a půl milimetru.

Stejně jako nové véčko M570 má i model S600 barevný displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který dokáže zobrazit až 65 tisíc barev a nabízí 10 barevných provedení menu telefonu. V případě Senda S600 se bude kvalitní displej hodit pro pořizování snímků vestavěným VGA fotoaparátem, který je osazen CMOS snímačem. Fotografie je možné pořizovat v pěti různých velikostech s možností nastavení ostrosti, dvou úrovní kvality fotografií, třech úrovní jasu nebo nočního režimu. Vestavěný fotoaparát dále nabízí tři efekty (černobílý, sepia a negativní). Pořízené fotografie je možné dále upravovat: otáčet, oříznout nebo změnit velikost. Nechybí ani samospoušť a na výběr je několik volitelných zvuků spouště. Stejně jako véčko M570 i model S600 disponuje několika registrovanými technologiemi. Nechybí zmiňované funkce Xccelerate a Xsend pro zjednodušení práce s multimediálními zprávami, které doplňuje Xoom, což je pětinásobné přiblížení fotoaparátu, a GraphiX engine (pro rychlejší překreslování). Sendo S600 je vybaveno sdílenou pamětí pro pořízené fotografie, obrázky a melodie o velikosti 4 MB.

Sendo S600 nabízí výměnné kryty různých barev.

Paměť telefonního seznamu pojme (stejně jako model M570) 250 kontaktů se třemi telefonními čísly a e-mailovou adresou. Stejně tak je možné k jednotlivým kontaktům přiřadit vlastní vyzvánění a obrázek nebo fotografii. Parametry MMS mají obě nová Senda shodná; tedy podpora T9, maximalní velikost MMS 100 KB a až 20 stránek v jedné MMS. Sendo S600 nabízí vedle datového přenosu GPRS třídy 8 i vytáčené spojení CSD. To je možné využít pro Wap (2.0). Stejně jako véčko M570 i druhá novinka nabízí Javy ve verzi MIDP 2.0. Podporované zvukové formáty pro polyfonní vyzvánění jsou SMAF a SP MIDI. Grafické formáty podporuje Sendo S600 stejné jako nové véčko M570. Sendo S600 se bude vyrábět ve dvou variantách: evropské a asijské (GSM 900/1800 MHz) a americké (GSM 850/1900 MHz).

Rozměry multimediálního Senda S600 jsou se standardní Li-Ion baterií nezveřejněné kapacity 108 x 45 x 19,5 milimetrů a hmotnost je 82 gramů. Objem Senda S600 je opět velmi malý - 76 centimetrů krychlových. Výrobcem udávané hodnoty výdrže telefonu jsou až sedm hodin při nepřetržitém hovoru nebo přes neuvěřitelných 18 dní v pohotovostním stavu. Obě nová Senda by se měla začít prodávat během jara.