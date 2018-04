Sendo M550 - nové véčko bez antény

Včera na tiskové konferenci představilo Sendo nový mobilní telefon. Jeho označení je M550 a jedná se o první véčko v nabídce této britské značky. Podle všech dostupných informací se zdá být tento telefon tou pravou trefou do černého. Má totiž integrovanou anténu, což u véčkových telefonů zatím není obvyklé. V Asii sice několik takových to modelů existuje (Giya, Haier), ale do Evropy se běžně nedováží. Jedno z nich, TCC285,jsme měli možnost testovat a výsledek najdete v tomto článku. Sendo M550 ale nebude zajímavé jen tím, že má integrovanou anténu.

Nevelké véčko

Je to velmi malý a lehký telefon (82 x 46 x 19 mm a 70 gramů), jehož design můžete posoudit z přiloženýh fotografií. Zajímavé jsou i oba displeje tohoto telefonu. Vnější má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a má inverzní zobrazení, tedy světlý text na tmavém pozadí. Tuto vymoženost má například Motorola V70. Hlavní displej bude barevný (STN) se schopností zobrazit 4 096 barev a rozlišením 128 x 128 obrazových bodů.



Sendo M550 bude dostupné hned ve dvou barevných verzích.

Ve výbavě telefonu bude GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, barevný wapový prohlížeč (1.2.1) se schopností zobrazovat i HTML stránky. Nechybí ani ani e-mailový klient. Dynamická paměť přístroje pojme 500 kontaktů, které jsou vícepoložkové. Jak je již i u mobilů této značky standardem, i tento model zvládne EMS zprávy a i Smart Messaging od Nokie.

Sendo M550 podporuje polyfonní šestnáctihlasé melodie, kterých může být v telefonu uloženo rovných dvacet pět. Melodie lze stáhnout z wapových stránek nebo je můžete vytvořit ve skladateli. Budou existovat dvě verze tohoto telefonu. Evropská pro GSM pásma 900/1800 MHz a americká pro pásma 850/1900 MHz.

Stál by za hřích

Mobilní telefon Sendo M500 je vskutku překvapením. Celý mobilní svět totiž sledoval roztržku společnosti Sendo s americkým Microsoftem a chystaný chytrý mobilní telefon Sendo Z100; každý totiž předpokládal, že zdlouhavý vývoj modelu Z100 musel malou anglickou společnost finančně i technologicky naprosto vyčerpat. Nyní je zde hodně zajímavé véčko M550 a můžeme směle prohlásit, že Sendo chytá druhý dech.