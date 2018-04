Sendo M550 a S300: konec megalomanie, zde je naše místo

Když Sendo před několika lety začínalo, vzalo si na mušku rovnou tehdejší a současnou jedničku, Nokii. Mluvilo se o ohrožení první pozice finského výrobce, a kdyby snad nevyšel tento plán, chtělo Sendo aspoň pořádně zamíchat trhem s mobily. Sendo se na začátku chtělo soustředit jenom na prodej mobilním operátorům; klasický maloobchodní prodej měl být až na druhém místě. Jenže útok na pozice Nokie, natož nae kohokoliv z první světové desítky, se rozhodně nekonal a dnes je Sendo spíše rádo, že dokáže přicházet s novými a zajímavými mobily, o kterých se mluví. A to nejen proto, že je Sendo jedním z mála zajímavých, ale přitom nevelkých evropských výrobců.

Hezké véčko bez antény – M550

Sendo M550 je podle výrobce módní mobil o velikosti kreditní karty, který ale dokáže uspokojit i náročnější uživatele. Když jsme si ale M550 na chvíli vyzkoušeli, měli jsme pocit, že Sendo svůj současný nejlepší model trošku podceňuje. Ne že by šlo o véčko bez antény, před které se posadíte s otevřenou pusou, ale rozhodně jde o to lepší, co je v současnosti k dispozici. Na multimediální Samsungy nebo jiné značky ovšem M550 nemá, a ani se jim nesnaží konkurovat.

M550 se vyrábí v šesti barevných provedeních; kryty nejsou výměnné. Ovšem z nabídky si vyberete. Sendo se stále soustředí především na prodeje upravených telefonů mobilním operátorům, ale M550 se objeví i ve volném prodeji. Cena by se měla pohybovat mezi 200 až 300 euro (cena ještě závisí na více faktorech) a prodávat by se M550 mělo začít za pár měsíců, ještě před začátkem léta.

Nevýhodou M550 je, že nemá multimediální funkce (MMS, přehrávání videa a hudby). Jenže podle zástupců Senda by se M550 skutečně mohlo objevit na pultech s cenovkou 199 euro. Kdyby bylo potřeba implementovat další funkce, cena by se řádně zvýšila. Sendo stylizuje M550 skutečně jako módní doplněk, který by neměl způsobit vítr v peněžence. Pokud se mu skutečně povede dodržet nižší hranici uvažované ceny a začít jej vyrábět v dostatečném množství už za pár měsíců, bude mít rozhodně šanci na úspěch.

S300: low-endu stačí jenom umět telefonovat a pracovat s textovkami

Mobil si vybíráte podle funkcí a ceny. Jestliže ale funkcím nepřikládáte žádnou důležitost a cena je tím hlavním kritériem pro koupi mobilů, potom byste neměli být překvapení, že mobil umí víceméně jenom telefonovat a pracovat s textovými zprávami. Takový mobil může být hodně levný a může se ho prodávat velké množství. Podobný osud vložilo Sendo do kolébky svému low-endu S300.

S300 toho skutečně moc neumí. Je to ale malý a lehký (90 gramů) a designově zajímavý mobil, s rozumnou výdrží (130 – 300 minut hovoru, 120 až 260 hodin pohotovosti), základními funkcemi a možností stahovat do mobilu hry. Samozřejmostí se i u low-endů stávají polyfonní vyzváněcí melodie, wap, sms chat a prediktivní vkládání textu T9. Všechny tyto předpoklady S300 splňuje.

Mobil se začne prodávat podobně jako M550 ještě v druhém čtvrtletí tohoto roku. Bohužel ale zřejmě ne v České republice, byť podle zástupce Senda na CeBITu probíhají informativní jednání s českými operátory. Je pravda, že S300 je opravdu low-end, ale za cenu mezi 2 000 až 3 000 korunami by to zřejmě ani zmlsaným českým zákazníkům nemuselo vadit…