Sendo J520 - Ultralight mezi mobilními telefony

Mladý britský výrobce mobilních telefonů představil svůj nový model, který by se dal cenou asi nejlépe přirovnat k Nokii 3330, ovšem funkcemi je o něco dál. Navíc má jednu velkou přednost, díky které v konkurenčním boji suverénně předstihne všechny stejně drahé telefony – váhu pouhých 75 gramů. Pravda, Sendo J520 má anténu, ale tak malou, že se zdá, jako by ani nebyla.

Před časem se objevila zpráva o tom, že Sendo bude mít nový mobil S520. Z něj se nakonec vyklubal J520, který je velmi podobný svým dvěma předchůdcům, typům S200 a P200. Z prvního si bere vrchní, směrem dolů se zužující část, z druhého pak dolní, pouze částečně zaoblenou hranu. Výsledkem je telefon tvarově až překvapivě jednoduchý a přece pěkný. Ostatně, jak se říká: „V jednoduchosti je krása.“ V případě Senda J520 je výsledek ještě násoben stejně známým sloganem „co je malé, to je pěkné“. Rozměry přístroje jsou 114 x 50 x 25 mm, váha je jen o sedm gramů vyšší než u nejdražšího telefonu firmy Sendo s označením D800, který je také menší, ovšem podstatně dražší.

Přestože jde o tak drobný a lehký telefon, jeho výdrž není nikterak zanedbatelná. Tři hodiny hovorového času je celkem běžný standard, ovšem výrobcem udávaných 300 hodin v pohotovostním čase je velmi překvapivé. I v případě, že se reálné číslo bude pohybovat na hranici dvou třetin proklamované výdrže, může bude většina uživatelů spokojena.

Stejně jako oba příbuzné modely z nabídky Senda i J520 má výměnný kryt, a to celý, přední i zadní část. Díky tomu si můžete přizpůsobit celý telefon své představě, protože výběr barevných variant je velký a podle výrobce se bude stále rozšiřovat.

Pokud jde o funkce, které s skrývají v lehkém těla Senda J520, pak je to především WAPový prohlížeč verze 1.1 a podpora softwaru T9 pro rychlejší a psaní SMS a textu vůbec. Pro pohodlnou práci s oběma funkcemi je vhodný velký displej, který již dnes musí mít i telefony nižší cenové třídy. Ten, který je použit v Sendu J520, dokáže zobrazit šest řádek textu, přičemž používá rozlišení 96 x 64 obrazových bodů.

Mezi dalšími drobnými funkcemi bohužel najdeme jen ty nejzákladnější jako hodiny, budík a kalendář. Výběr her je stejný jako ve všech telefonech od Senda: FlippIT, Scizzors, Splash a Quaddro. Dobře je na tom J520 také v oblasti vyzvánění, kde lze kromě dnes již standardní vibrace použít také zvonění, které si sami vytvoříte pomocí integrovaného skladatele. Melodii můžete posílat i přijímat pomocí SMS, přičemž přístroj je kompatibilní s melodiemi, běžně nabízenými na internetu nebo u operátorů.

Ředitel produktové strategie Senda, Ron Schaeffer, řekl o novém mobilu J520 toto: „Nenabízí jen vysoký výkon a zajímavé funkce, ale perfektně také vypadá a působí.“ Jeho prohlášení jsou, jako vždy v takových chvílích od lidí v jeho pozici, poněkud přehnaná, ale jedno rozhodně novému modelu Senda upřít nelze – malé a lehké tělo, jehož tvary vyniknou mezi dnešními standardy právě svou elegantní jednoduchostí. Prodávat by se měl začít v říjnu, a to nejprve v Británii, pak teprve vyrazí na cestu po starém kontinentu. Cena by měla být na hranici low-endu, okolo 270 eur, tedy asi 9200 korun.