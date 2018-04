Sendo D800 – prvorozený kolibřík (preview)

Nedivte se, pokud vám značka Sendo nic neříká. Jde o mladou firmu, která se teprve pokouší usadit na trhu. Pokud na to půjde přes telefony, jako je D800, má solidní šanci uspět. Jestli tedy lidé tento telefon nepřehlédnou. Díky jeho rozměrům a velmi nízké váze by se to mohlo snadno stát.

Svým tvarem připomíná Sendo poslední modely Mitsubishi Trium. Přestože telefon na první pohled vypadá poměrně kulatě, při podrobnějším prozkoumání si všimnete, že jde pouze o lehce zaoblené hrany. Nevelký flip kryje číselnou klávesnici, přičemž tlačítka pro přijetí a odmítnutí hovoru zůstávají stále přístupná. Na boku, jak je dnes běžné u většiny mobilů, nalezneme dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti a listování v menu. Podobně jako u starších Alcatelů chybějí klávesy pro listování na předním panelu, a tak jste odkázáni jen na ty boční.

Pokud telefon hmotností zaujme, pak vlastnostmi spíš jen zapadne do standardu současných telefonů střední třídy. Organizér, kalendář, budík nebo software pro pohodlné psaní T9 již nejsou ničím novým. Čtyři hry také neboří hranice standardního vybavení, snad jen padesát vyzváněcích tónů hovoří o tom, že se výrobci snažili zaujmout něčím speciálním. Mnohem víc však nakonec telefon zvýrazní absence WAPu, který se u takto vyhlížejících modelů již předpokládá téměř automaticky. Zvlášť, když je telefon vybaven displejem, schopným zobrazit až šest řádek textu.

Souhrn hlavních vlastností telefonu:

Rozměry: 102 x 44 x 19 mm



Hmotnost: 68 g



Dualband (900/1800 MHz)



Grafický displej – rozlišení 96x64 bodů, umožňuje zobrazit až 6 řádek textu



Animovaná menu



50 vyzváněcích melodií, vibrační vyzvánění



Prediktivní psaní pomocí technologie T9



Hodiny a kalendář



Organizér s alarmem



Čtyři hry – FlipIT, Quaddro, Scizzors, Splash



Zkratkové klávesy k číslům v telefonním seznamu



Zabudovaný modem pro přenos dat a faxu