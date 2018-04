Sporná novela zákona prošla Senátem. Česko bude mít co vysvětlovat

Obhájci změny v zákoně o elektronických komunikacích argumentovali tím, že tato praxe platí v jiných zemích EU a že sníží administrativu. Před přijetím změny varoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Podle předsedy Rady ČTÚ Jaromíra Nováka totiž zhoršuje postavení zákazníků mobilních operátorů a je v naprostém rozporu s právem EU.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) jeho tvrzení relativizoval s tím, že tento postoj byl ještě nedávno v ČTÚ minoritní a že Evropská komise zatím požádala Česko pouze o vysvětlení úpravy, má na to deset týdnů. Dopis EK je podle prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Šuchmana součástí tzv. neformálního dialogu v rámci systému EU Pilot, nikoliv stanoviskem Evropské komise. Změnu vložila do vládní novely zákona o elektronických komunikacích Sněmovna.

Podle nového ustanovení budou muset operátoři vyrozumět klienty jen o obsahu podstatných změn smlouvy, nikoliv tedy o jakékoli smluvní změně jako dosud. To se týká i informace o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce, kterou by nově dostávali jen klienti se smlouvou na dobu určitou, pokud by se zhoršovaly jejich podmínky.

Zákazníci, kteří nemají časově omezený závazek, tak přijdou o možnost odstoupit od smlouvy k datu účinnosti změn. V případě, že nebudou akceptovat změny a podají výpověď, budou nuceni služby za již nevýhodných podmínek odebírat a platit až do konce výpovědní lhůty.

Dosud musí být zákazníci o každé změně nejméně měsíc dopředu přímo informováni, včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy, pokud se změnou nebudou souhlasit. Nově by se tato povinnost měla omezit pouze na to, že operátor sdělí zákazníkovi informaci, že se smluvní podmínky k určitému dni mění a je na něm, aby se sám zajímal, o jakou změnu jde.

Současný zákon stanoví, že podstatnými náležitostmi smlouvy jsou například údaje o ceně, způsobu jejího určení, způsoby uplatňování reklamací nebo například cena za přenesení telefonního čísla. Nově má platit, že pokud jde o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je operátor povinen ho prokazatelně informovat o jeho právu ukončit smlouvu bez sankce, pokud na nové podmínky nepřistoupí.

Ke schválení novely zákona o elektronických komunikacích bylo potřeba 26 hlasů. S jejím přijetím souhlasilo 30 senátorů, proti bylo sedm a 13 z celkem 50 přítomných senátorů se zdrželo hlasování.

„Nadále budeme hledat všechny dostupné cesty, aby český spotřebitel zůstal ochráněn podle evropského standardu a uděláme pro ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů vše, co bude v našich silách,“ říká k přijaté novele předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.