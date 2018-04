Senát podpořil liberalizaci telekomunikací

Povinnost Českého Telecomu zpřístupnit účastnická vedení (takzvanou poslední míli) i konkurenčním operátorům upravuje novela telekomunikačního zákona, kterou dnes jednomyslně schválil Senát. Z pouhých 42 přítomných senátorů bylo 37 pro, proti nebyl nikdo. Pokud návrh podepíše prezident republiky, bude muset Český Telecom konkurentům umožnit buď plný přístup k účastnickému vedení či jeho úseku, nebo sdílený přístup umožňující využívání nadhovorové části kmitočtového spektra.

Český Telecom může zpřístupnění odmítnout pouze tehdy, pokud bude technicky neproveditelné nebo pokud by to mohlo ohrozit integritu telekomunikační sítě. Do 30 dnů od nabytí účinnosti novely musí Telecom zveřejnit referenční nabídku pronájmu místních sítí. Operátorům musí přístup poskytovat za cenu stanovenou na základě oprávněných nákladů na zpřístupnění včetně přiměřeného zisku. Cena nesmí zahrnovat náklady na síťové prvky nebo zařízení, které nejsou nezbytně nutné pro telekomunikační služby poskytované konkurencí. Prostor a vybavení k umístění zařízení konkurenčních operátorů musí Český Telecom nabídnout za stejných podmínek, za jakých je využívá on sám nebo jím ovládané subjekty.

Norma má podle vlády podpořit rozvoj konkurenčního prostředí v telekomunikacích. "Přestože bylo uděleno přes 30 licencí konkurenčním operátorů, je zatím stále více než 99 procent hlavních telefonní stanic připojeno k síti Českého Telecomu," uvádí vládní důvodová zpráva. Zákon reaguje také na výtky, obsažené v předchozích hodnotících zprávách Evropské komise o připravenosti ČR na vstup do EU. Další potřebné změny přinese až nový zákon o elektronických komunikacích, který chce ministr informatiky Vladimír Mlynář připravit do konce letošního roku.