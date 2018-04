Sen každého manažera - recenze mobilu Nokia E51

Nokia E51 byla představena koncem září v Londýně a nyní přichází i na náš trh. Stejně jako všechny přístroje řady Eseries je zaměřena především na firemní klientelu, u tohoto modelu je to však znát nejméně z celé řady. Samozřejmě nabídne bohatou manažerskou výbavu, poradí si však také s multimedii a svým designem zostudí i nejeden stylový mobil.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Nokia E51, její předchůdce E50 a další pracovní modely Nokie, E61, E61i, E65 a E90.

Kapitoly recenze:

Vzhled a konstrukce

Displej a klávesnice

Ovládání

Baterie

Telefonování a zprávy

Data a organizace

Zábava

Shrnutí

Stručná charakteristika:

Tenký smartphone s operačním systémem Symbian S60 3rd Edition, velmi povedeným designem a bohatou manažerskou a multimediální výbavou.

Jak již označení napovídá, jde o nástupce populárního modelu E50. Ten je v současné době nejlevnějším smartphonem v nabídce Nokie. Novinka si vzala to nejlepší od svého předchůdce, zabalila se do velmi povedeného kabátku a navrch přidala mnoho nových funkcí.

Vzhled - luxus na druhou

Celkově působí novinka o mnoho elegantnějším a uhlazenějším dojmem než její předchůdce. Nokia E51 si udržela příjemné kompaktní rozměry 111 × 46 × 12 mm a jak je z posledního údaje patrné, ubrala hodně ze své tloušťky. Před sebou tak máme po vnější stránce velmi povedený telefon s atraktivním tenkým tělem, který v nás na první pohled evokuje pocit luxusního telefonu vyšší třídy.

Po dílenské stránce je novinka zpracována také velmi dobře. Nepodařilo se nám najít žádnou část, která by na první pohled naznačovala možné problémy. Plasty jsou kombinovány s kovovými částmi což je na první pohled nejen velmi elegantní, ale navíc se zdá, že by díky tomu mohl telefon lecos vydržet. Design je prostý designových výstřelků, což je pro manažerský telefon ideální volba.



Kovové části krytu přidávají tomuto modelu hodně po stránce vzhledu. Na přední části je výrazný rámeček z leštěné oceli, který obepíná telefon ze všech stran, ze stejného materiálu je vyroben také kryt baterie. Ten překrývá nejen baterii, ale také slot pro paměťovou kartu typu Micro SD. Novinka váží rovných 100 g, což je na telefon z kovovými částmi a takto bohatou výbavou přijatelná hodnota.

Trochu netradičně pro manažerský telefon je model E51 nabízen i v několika barevných variantách. K nám do redakce dorazila černo - stříbrná verze, která působí na první pohled nejelegantnějším dojmem. Z fotografií vypadá velmi zajímavě také kombinace černé a bronzové barvy, třetí, nejméně nápadná, je černá varianta.

Displej a klávesnice - na výbornou

Stejně jako u předchůdce má displej rozměry 31 × 41 mm a pracuje v rozlišení QVGA, tedy 240 x 320 bodů. Je samozřejmě aktivní typu TFT, novinkou je pak podpora více než 16 milionů barev. Zobrazení je velmi jemné a intenzita podsvícení se reguluje nejen uživatelsky v menu, ale také automaticky díky světelnému čidlu, které reguluje i podsvícení alfanumerické klávesnice. Zachována zůstala také oblíbená indikační dioda zmeškaných událostí umístěná nad displejem. V menu je pak možné nastavit, které události bude dioda připomínat a také jak dlouho.

Novinkou, se kterou jsme se poprvé setkali u vysouvacího modelu E65, jsou čtyři klávesy ve funkčním bloku. Ty slouží u tohoto modelu pro okamžitý vstup do menu, adresáře, kalendáře a také pro rychlý přístup k emailu. Navíc každá klávesa přistupuje ke dvěma různým funkcím podle délky stisknutí. Při krátkém stisku například zobrazíte adresář, při delším přidáte nový kontakt. Uvnitř těchto kláves se usídlil čtyřsměrný kurzorový kříž s velkým potvrzovacím středem. Celý tento shluk je pak ohraničen tradičními funkčními klávesami. Jejich velikost se nezdá na první pohled ideální, používání však zjednodušší výrazná profilace.

Klávesy na alfanumerické klávesnici jsou sice jednom bloku, ale dostatečně velké a hrany mezi nimi dobře hmatatelné. S pohodlným stiskem nebudou mít problém ani lidé s většími prsty. Klávesy jsou dostatečně citlivé ale přeci jen o něco tužší.

Ovládání - malá změna

Jako u všech Symbian telefonů, i v případě Nokie E51, můžeme nechat na základní obrazovce zobrazit lištu se šesti aplikacemi, které používáme nejčastěji. K tomu jsou k dispozici dvě aplikace přiřazené softwarovým klávesám a samozřejmě aktivní pohotovostní režim. Ten lze přizpůsobit formou zásuvných modulů, jako je například dynamicky se měnící přehled nadcházejících událostí v kalendáři, nebo ovládání WLAN sítí jediným potvrzením speciálního řádku.

Hlavní menu si můžeme libovolně přeskládat, pro přizpůsobení můžeme využít připravená témata nebo jen zvolit tapetu. Klasické je také uspořádání do matice čtyřikrát tři, možné je také zvolit tradiční seznam. V menu fungují číselné zkratky a některé funkce lze vyvolat hlasovým ovládáním. Telefon poslouží i zrakově postiženým uživatelům, pro které je připravena aplikace s hlasovou pomocí pro nejpoužívanější aplikace.

Baterie - příjemné překvapení

Pod zadním ocelovým krytem se ukrývá Li-Ion baterie s kapacitou 1050 mAh. Ta by měla podle výrobce vydržet až 12 dní v režimu stand-by nebo 4,5 hodiny hovoru. Těchto ideálů samozřejmě v praxi dosáhneme těžko, i tak nám ale telefon vydržel při střídmějším používání necelý týden, při trochu intenzivnějším 2 až 3 dny. I při neustále zapnutém vyhledávání Wi-Fi sítí se výdrž nikterak zásadně nesnižuje. Na Symbian telefon s aktivním displejem to není úplně špatné.

Telefonování a zprávy - vše podstatné pro firmy

Nokia E51 nabídne čtyři pásma GSM a telefon nabízí také podporu sítí třetí generace. Kvůli chybějícímu fotoaparátu na čele přístroje je však UMTS přítomno zejména kvůli datové komunikaci. Nechybí výborný adresář, který není nijak omezen a používá dynamicky přidělovanou paměť. Do přístroje lze uložit bezpočet jmen, k nimž lze přidat mnoho detailů jako různá telefonní čísla, emailové adresy, nebo poštovní adresy, celkem 46 položek. Kontakty lze třídit do skupin a těm lze nastavit speciální vyzvánění.

Samozřejmostí je také hlasové vytáčení či možnost rychlé volby přiřazením kontaktů k některé z numerických kláves. O to, aby se telefon choval vždy jak má, se postarají vyzváněcí profily. Vyzvánět umí Nokia E51 snad všemi myslitelnými formáty. Pro lepší organizaci v pracovní skupině můžeme využít aplikaci Týmy, která umožní vytvářet skupiny z jednotlivých kontaktů. Jednotlivým týmům pak můžeme během chvíle volat, napsat zprávu, nebo email.

Nokia E51 umí pracovat s SMS a MMS zprávami, to ale asi nikoho nepřekvapí. Při psaní můžeme použít český slovník T9, ten ale píše s diakritikou a zkrátí tak zprávu. Ani e-mailový klient s podporou POP3 a IMAP4 není už dnes ničím výjimečným. Nicméně u manažerského telefonu vyžadujeme něco navíc. Nokia E51 tak nabídne poměrně širokou škálu nástrojů pro vzdálenou synchronizaci s firemním serverem.

Telefon podporuje standardy Nokia Intellisync Call Connect for Cisco a Nokia Intellisync Call Connect for Alcatel. V práci i doma pak je možné využít integrované wi-fi pro internetovou telefonii. Ostatně i toto může být jeden z důležitých faktorů pro rozhodnutí o tom, jaké telefony firmy nakoupí.

Organizace a data – HSDPA a wi-fi

Kalendář je jako již tradičně na výborné úrovni, lze jej také jednoduše synchronizovat. A to nejen lokálně, ale také bezdrátově na dálku pomocí nejrůznějších bussines aplikací. Do telefonu se tak přenesou všechny důležité detaily, schůzky, nebo úkoly. Události lze třídit dle typů, k dispozici jsou i jednoduché poznámky. Ve výbavě pochopitelně nechybí ani budík fungující také při vypnutém telefonu. Ten může být i opakovaný a to nejen každý den, ale také jednou týdně, nebo jen v pracovních dnech, které lze také nastavit. Využili jsme také diktafon omezený na 60 minut záznamu.

Využít můžeme také vyhledávací aplikaci, která během chvíle prohledá celý obsah přístroje a usnadní tak práci s dokumenty, zprávami či kontakty. Nokia E51 nepostrádá prohlížeč souborů Adobe PDF, aplikace QuickOffice ale neumožní vytváření, zvládne pouze prohlížení souborů Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Nokia nepostrádá ale možnost bezdrátového tisku na kompatibilních tiskárnách a poradí si i s archivy ZIP.

K počítači připojíme telefon pomocí běžného USB kabelu s mini USB konektorem, který jej ale bohužel nenabíjí, a také bezdrátově díky infraportu a technologii Bluetooth. Technologii Mass Storage však využijeme jen v případě vložené paměťové karty, jinak se musíme spolehnout na software Nokia PC Suite, který najdeme v základním balení na CD nebo přímo na stránkách výrobce. Telefon používá propracovaný internetový prohlížeč, jehož schopností můžeme využít díky celé škále datových technologií. K dispozici je několik úrovní zoomu, lze měnit velikost písma i obrázků a to každého zvlášť.

Samozřejmé GPRS a EDGE, obojí v Class 11, doplňuje podpora HSDPA až rychlostí 3,6 mbps. Pro někoho bude ale větším lákadlem integrované wi-fi standardu IEEE W802.11g. Navíc telefon podporuje i VoIP telefonii, která je však závislá na poskytovateli takové služby.

Zábava - multimédia po práci

Nokia E51 je především manažerský telefon a pracovní nasazení je zde na prvním místě. Ani za multimediální výbavu se však tento mobil nemusí příliš stydět a mnoha uživatelům bohatě postačí. Hudební přehrávač třídí skladby dle interpretů, žánrů či alb a využít můžeme i jednoduchého ekvalizéru se šesti volbami. Nechybí ani FM rádio.

MicroSD karta však není součástí balení a ze začátku si tak musíme vystačit se 130 MB vnitřní paměti. V krabici s telefonem mimo hadříku nalezneme ještě mini USB kabel a také základní stereofonní headset Nokia HS-47. Díky podpoře Bluetooth stero profilu můžeme zvuk odeslat také do stereofonních bezdrátových sluchátek.

Při dlouhé chvíli se můžeme spolehnout na videopřehrávač s možností přehrávání filmů přes celý displej či aplikaci pro práci s flash animacemi. Hru nenajdeme v přístroji ani jednu. Díky možnosti online rozšíření přístroje si je však můžeme dohrát. V telefonu jsou připraveny i nástroje pro GPS navigaci. Ve spojení s Bluetooth GPS přijímačem dokáže telefon určit polohu, rychlost a ukázat směr na jinou vámi zadanou polohu. Dokáže také informovat o rychlosti a vzdálenosti k určitému bodu. Můžete využít také mapy, ne však navigaci křižovatku po křižovatce. Za tu si budete muset připlatit.

Oproti modelu E50 má novinka dvoumegapixelový fotoaparát a verze bez fotoaparátu (jako v případě modelu E50) u Nokie E51 není. Fotografie tedy můžeme pořídit v maximálním rozlišením 1600 x 1200 bodů. Využít můžeme režim šero, sekvence či funkci samospouště. Přizpůsobit lze vyvážení bílé a barevný tón. Výsledné fotografie nepatří rozhodně ke špičče současné produkce a rovnat se nemohou ani s fotografiemi z dvoumegapixelových telefonů s automatickým ostřením. Pro běžné momentky však postačí a při optimálních světelných podmínkách nás mile překvapily. Horší situace ale nastane za šera. Telefon také postrádá jakoukoliv přisvětlovací diodu nebo blesk.