Semec Hi Phone - pět krát pět pro pět let

Podobné přístroje se prodávají většinou v hračkářství. Dnes představovaný model je však plně funkční dvoupásmový GSM telefon, jehož některé funkce byly speciálně přizpůsobeny pro cílovou skupinu uživatelů. Těmi jsou děti, a to zejména ty „školkou povinné“. Tento telefon má své kořeny v Asii a ještě před nedávnem ho bylo možné nalézt pod značkou Eastcom, ovšem pružní asijští obchodníci rádi svoje zboží prodají distributorovi pod jménem, jaké si zamane. To je i případ tohoto modelu. Německý dovozce mobilních telefonů velmi dálného původu a exotických značek se rozhodl tento model prodávat pod svoji vlastní značkou. Jestli jej k tomu vedly důvody značné poptávky po takovýchto přístrojích, je otázkou.

Kočka, nebo pes?

Přesto je tento telefon dobře vybaven, pro účely, které má plnit. Svým vzhledem by cílovou skupinu měl určitě oslovit, telefon vypadá jako plastikové vajíčko s ouškama, které mají pravděpodobně spolu s pruhováním po stranách představovat roztomilé cosi, vzdáleně připomínající kočku. Tomu sekunduje barevné ztvárnění, které je v kombinaci růžovo-šedé, nebo žluté a modré. U svých pravděpodobných zákazníků by toto barevné a tvarové provedení mohlo zabodovat. Telefon je také vybaven očkem na provléknutí stuhy na zadní straně přístroje, takže je možné nosit tento telefon na krku. Rozměry tohoto netradičně řešeného telefonu jsou vcelku kompaktní - 87,5 x 59 x 21,8 milimetru. Pozadu nezaostává ani hmotnost, tou se řadí mezi nejlehčí - 60 gramů.

Děti volají, ale jenom rodičům

Pro speciální požadavky svých uživatelů je s telefonem možno vytočit pouze pět přednastavených telefonních čísel (prvních pět na simkartě) a přijmout lze pouze číslo, které je na simkartě uloženo. Důvod je prostý - aby se ratolest neroztelefonovala, kam by se jí zachtělo, a rodičem nastavená karta zaručí přijmutí hovoru od důvěryhodné osoby. Ač se to nezdá, ovládání tohoto komunikačního prostředku není pro pokročilejšího uživatele zas tak nic jednoduchého. K ovládání telefonu byste marně hledali klávesnici nebo displej - oboje chybí. K vytočení jednoho z pěti přednastavených čísel slouží levá směrová šipka uprostřed přístroje a pro potvrzení centrálně umístěné tlačítko s všeříkajícím sluchátkem. K výběru jednoho z pěti přednastavených čísel slouží diody, rozmístněné okolo místa, kam je možné zasunout fotografii maminky nebo oblíbeného zvířátka. Pravá středová šipka ukončuje hovor a vypíná/zapíná telefon. Jestliže je telefon zapnut, červená LED dioda, umístněná před levým ouškem, začne blikat.

Dioda ukáže, kdo volá

Stejným způsobem jako vytáčení je řešeno i přijmutí hovoru. Diody rozmístěné okolo místa pro obrázek indikují jedno z pěti uložených čísel. Jestliže volající nepatří do této úzké VIP skupiny, ale jeho číslo je na simkartě, do kruhu rozmístněné diody, začnou blikat kolem dokola. Jestliže volající není na simkartě, telefon by ho měl plně ignorovat.

Co číslo, to jiná melodie

Stejně jako samotné volání se nastavuje také personifikace jednotlivých pěti přednastavených čísel. Výběr jedné z pěti vyzváněcích melodií je ovšem řešen opačně. Výběr melodie se provádí v klidovém stavu centrálním tlačítkem se sluchátkem a je nutné ji potvrdit levým navigačním tlačítkem. Co se vyzvánění týče, na výběr jsou čtyři melodie neznámých kvalit a jedna, která je popisována jako tlumená - asi aby ratolest nerušila při důležitém jednání.

Telefon disponující Li-Ion baterií o kapacitě 550 mAh by měl na příjmu vydržet 60 až 100 hodin, hovorová doba se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi hodinami. Ač je určení telefonu celkem jasné a jeho uživateli budou pravděpodobně výhradně předškoláci, je možné, že se s tímto přístrojem setkáme i u zákazníků pro které jsou telefony podobné koncepce značky Xelibri příliš usedlé. Semec telefon nabízí i u nás za 4 200 Kč.