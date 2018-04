Není tyčka jako tyčka. Místo ceny řešte raději zpracování

Fenomén selfies je připisován zejména rozmachu sociálních sítí. Právě na nich zveřejňovali snímky sebe sama především mladší uživatelé. Tehdejším poznávacím znamením těchto snímků bylo zrcadlo. Doba se však mění a selfies již nejsou výsadou pouze koupelen, šaten či zkušebních kabinek.

Autoportréty nyní lidé pořizují především na dovolených, což je pochopitelné. Značně tak eliminují riziko krádeže zařízení svěřeného neznámé osobě. Výjimkou nejsou ani selfies s jídlem či zvířecími miláčky. Nicméně novým poznávacím znakem je natažená ruka.

Ta je však ve výsledném snímku rušivým prvkem. Nehledě na to, že jeho pořízení mohou předcházet i desítky nepovedených pokusů, bolavá ruka nebude výjimkou. A ne vždy dostačuje jen natažení ruky.

Možná právě to si uvědomili i výrobci mobilního příslušenství. Na trh totiž uvedli pomůcku, která je pro pravého selfiemanika nepostradatelná. Jde vlastně o teleskopickou tyč, která není cizí například uživatelům outdoorových kamer. Od té se však selfietyčka liší speciálním držákem pro uchycení telefonu a elektronikou.

V principu jde vlastně o přepracovaný monopod známý z klasické fotografie. Od něj se však odlišuje umístěním stativového závitu, který je v tomto případě situován na tenčí konec. Ten širší s rukojetí pak ukrývá integrovanou baterii a obsahuje ovládací prvky.

Více než cenu se vyplatí hlídat celkové zpracování

Na trhu je k dostání spousta různých provedení v různých cenových hladinách. Nicméně cena by v tomto případě měla být možná až tím posledním faktorem při rozhodování. Vzhledem k situování uchycení na tenčí konec tyček je vhodné se zaměřit spíše na pevnost a odolnost.

Přesvědčili jsme se o tom při porovnání dvou zcela odlišných zástupců tohoto mobilního příslušenství. GoGEN BT Selfie 1 osloví cenou 499 korun ty spořivější uživatele, naopak za Rollei Selfie Stick je již nutné si trochu připlatit. Avšak ani necelých 1 100 korun se nám nezdá jako příliš vysoká investice. Odolnost je totiž oproti té první znatelně vyšší.

Obě tyčky jsou bez rozdílu kompatibilní se systémy Android i iOS. Gogen lze spárovat s telefony s Androidem 3.0 a vyšším či iOS 4.0 a vyšším, rollei mohou používat až uživatelé s telefony s iOS od verze 5.0, avšak ti s androidími smartphony již od verze 2.3.6. Před použitím je nutné provést spárování s telefonem, s nímž probíhá komunikace přes Bluetooth.

Zatímco gogen stačí po zapnutí a jeho vyhledání v telefonu a spárování hned používat, u rollei je proces složitější. Avšak ne nikterak složitý. Po zapnutí je totiž nutné stisknout tlačítko Bluetooth, až poté je možné zařízení vzájemně spárovat. Samotnému pořizování selfies předchází ještě další krok, v němž je nutné dalším tlačítkem zvolit preferovaný systém (Android/iOS či ostatní).

Již po umístění telefonů do držáků se projevil zásadní rozdíl mezi testovanými zástupci tohoto příslušenství. V případě gogenu je výrobcem udávané maximální možné zatížení 600 gramů, u rollei je to o 100 gramů méně. Nicméně jde o maximální zatížení tyčky ve složeném stavu. Pomineme nyní fakt, že vzhledem k bytelnosti dražší z tyček bychom očekávali i vyšší zatížitelnost oproti levnějšímu zástupci.

Výrazně zásadnější by však měla být hodnota maximální zatížitelnosti tyčky při jejím plném vytažení. Gogen měl totiž při maximální délce (104 cm) problém s telefonem s hmotností necelých 140 gramů. Jeho prohnutí bylo poměrně výrazné. Odšroubováním držáku pro mobilní telefon lze díky stativovému závitu místo mobilu použít třeba i kompaktní fotoaparát. Nicméně ten je o další desítky gramů těžší.

Rollei přitom takový problém nevykazoval. Jednotlivé díly jsou totiž vyrobeny ze silnějšího hliníku a oproti konkurentovi je lze zaaretovat, díky tomu tak při převážení mobilu na konci tyčky nehrozí prokluzování jednotlivých dílů tyčky. U gogenu jsme se s tím poměrně dost prali, poslední díl totiž při převážení telefonu pravidelně prokluzoval. Mohlo by tak hrozit i vypadnutí telefonu, pokud by jej uživatel špatně uchytil do držáku.

Na výlety i na sport, bez powerbanky ani ránu

Obě tyčky mají integrované baterie, jejichž dobití trvá v obou případech shodně jednu hodinu. Rovny si jsou také pohotovostní dobou (100 hodin) či počtem snímků na jedno nabití (500 snímků). Pro některé uživatele může být omezující fakt nemožnosti použití tužkových baterií. Na druhou stranu díky microUSB lze baterii dobít z powerbanky, která se vzhledem k tristním výdržím baterií dnešních smartphonů stává stále častější výbavou nejednoho mobilního uživatele.

Robustnější zpracování produktu od společnosti Rollei se samozřejmě podepsalo na vyšší hmotnosti. Ta dosahuje 185 gramů, tedy o 40 gramů více než tyčka od české společnosti GoGEN. Tyčka rollei je navíc opatřena karabinou, díky níž ji lze snadno přichytit k poutku kalhot, a také bezpečnostním poutkem. Použití karabiny si však vyžádá odkrytí gumové krytky jinak chránící microUSB konektor před nepříznivými vlivy.

To jsou však jen přidané hodnoty pro uživatele. Ti by více než na rozšiřující doplňky měli hledět na odolnost. Tyčky totiž patrně neposlouží pouze při toulkách po pamětihodnostech, využijí je jistě i sportovně založení uživatelé pro zaznamenání zajímavých snímků během sportovního vyžití. Délkou pak tyčky nabízejí i možnost pořizování nevšedních fotografií z nadhledu.

Nicméně, jak jsme uvedli již výše, rozhodujícím faktorem při výběru by v tomto případě neměla být určitě cena. Produkt, který je na první pohled přívětivý k vaší peněžence, pak v důsledku poškození telefonu může zapříčinit její vyluxování.

Je však pravdou, že předmětem našeho testování byly pouze dva zástupci z poměrně početného množství tyček, jimiž výrobci v poměrně krátké době zaplnili trh. Nižší cena tak vůbec nemusí být známkou nižší kvality, záleží na přístupu daného výrobce.

Selfie tyčky pro test zapůjčila společnost Alza.