Evropští řidiči zešíleli. Za jízdy si fotí selfie a čtou Facebook

Trend autoportrétů se stává čím dál známějším. Bohužel však tato na pohled neškodná aktivita přerůstá v nebezpečnou zábavu. Pokud se člověk pokouší pořídit vlastní fotku za volantem, odpoutává pozornost od řízení, a představuje tak potenciální hrozbu i pro všechny ostatní účastníky provozu. Že takových řidičů není málo, stačí ověřit jednoduše vyhledáním tagu #drivingselfie.

Ford vyzpovídal sedm tisíc majitelů chytrých telefonů v Evropě ve věku od 18 do 24 let. Vyšlo najevo, že nejčastěji se za volantem fotí Britové, a to celá jedna třetina dotázaných. Následují Němci společně s Francouzi (28 procent). Nad hranici 25 procent se ještě dostali Rumuni a Italové.

Mobil v ruce za volantem: 1 000 korun a dva body Používat mobil při řízení auta je zakázané po celé Evropě. V Česku za tento přestupek dostanete dva body a na místě pokutu do tisíce korun, ve správním řízení případně pokutu 1 500 až 2 500 korun. V ruce při řízení nesmíte držet nejen mobil, ale ani jiné záznamové zařízení, tedy například fotoaparát nebo diktafon. Například v Německu se za stejný přestupek uděluje pokuta 60 eur, tedy asi 1 680 korun.

Naši západní sousedé jsou nejvíce náchylní ke čtení sociálních sítí za volantem. Přiznalo to 35 procent dotázaných Němců. 32 procent Britů taktéž rádo řídí a zároveň čte příspěvky na Facebooku, Twitteru a jiných sociálních sítích. Nad jednu čtvrtinu se ještě dostali mladí Rumuni a Belgičané.

Rumuni jsou naprostými přeborníky ve focení jiných objektů při řízení. K tomu se přiznalo 97 procent dotázaných, tedy téměř všichni. Němců, kteří alespoň jednou za jízdy něco fotili, je 55 procent a Britů 43 procent. Více než třetina řidičů z Belgie, Francie, Itálie a Španělska se k tomu taktéž přiznala.

Jak moc je taková činnost nebezpečná, ukazuje i sestavení časové náročnosti těchto činností. Pořízení selfie za jízdy může řidiče rozptýlit až na dobu 14 sekund, přečtení zprávy na sociální síti trvá ještě o šest sekund déle. Výzkum použil porovnání s jiným americkým průzkumem, který zjistil, že upravení účesu ve zpětném zrcátku zabere čtyři sekundy a vytočení čísla na mobilu sekund sedm.

„Pořízení selfie pomocí chytrého telefonu se pro mnoho mladých lidí stává součástí jejich života, ale je to ta poslední věc, co by za volantem dopravního prostředku měli dělat,“ říká Jim Graham, manažer programu Ford Driving Skills for Life. „Je znepokojující, že mnoho mladých řidičů přiznává pořizování takových fotografií. Budeme dělat vše proto, abychom našim programem zvýšili povědomí o nebezpečnosti takových činností,“ dodává.

Z průzkumu také vyplynulo, že častěji ignorují riziko rozptýlení za volantem muži než ženy. Téměř všichni dotázaní se však shodli, že takové počínání je nebezpečné.