Chtěl si pořídit selfie na vagonu. Měl popáleniny na 70 procentech těla

Ruskému ministerstvu vnitra proto došla trpělivost a začalo konat. Ve spolupráci s policií tak spustilo osvětovou kampaň, jejímž cílem je upozornit majitele chytrých telefonů, jak by měli k pořizování autoportrétů přistupovat. Ministerstvo v rámci kampaně Bezpečné selfie, jejímž mottem je „Ani milion ‚lajků‘ na sociální síti nestojí za tvůj život a blaho“, představilo sérii situací, kdy není radno se věnovat vlastnímu výrazu na fotografii v chytrém telefonu.

Vzkazuje například, že „selfie na železničních kolejích je špatný nápad, pokud je ti život milý“. Připomíná také, že kdo si autoportrét pořizuje třeba na pramici, může ztratit rovnováhu. Letáky upozorňující zejména mladé lidi na rizika fotografování v nebezpečných situacích budou rozdávat policisté.

Ministerstvo zároveň vyzvalo veřejnost, aby přišla s vlastními nápady na další taková varování. Jeho zástupci uvedli, že za každým z již existujících upozornění stojí tragický případ z reálného života. Letos v květnu se například vážně zranila mladá žena z Moskvy, když si fotila selfie s pistolí v ruce a střelila se při tom do hlavy.

V červnu se pak v Nižněnovgorodské oblasti rozhodl teprve třináctiletý školák pořídit na nádraží autoportrét na střeše kabiny pracovního vozu. Po zásahu elektrickým proudem utrpěl popáleniny na 70 procentech těla. A není to zdaleka jediný takový případ. Jen o pár dnů dříve doplatily na stejnou nerozvážnost i dvě šestnáctileté studentky, které na nádraží vylezly na cisternový vůz nákladního vlaku. I ony utrpěly popáleniny na 70 % těla.

„V poslední době jsme bohužel zaznamenali, že počet neštěstí, jejichž oběťmi byli lidé, kteří si pořizovali selfie, neustále roste,“ řekla Elena Alexejevová z ministerstva vnitra. Od začátku roku takto utrpělo zranění více než sto lidí a přes deset jich přišlo o život.

Nejde přitom pouze o problém Ruska. Do nebezpečných situací se kvůli selfie dostávají lidé i v jiných státech, a to nejen v souvislosti s jejich přímým pořizováním. Například britského turistu stálo podle informací portálu The Telegraph život pouhé držení selfie tyče. Tu totiž měl v ruce ve chvíli, kdy jej v národním parku Brecon Beacons v jihovýchodním Walesu překvapila bouřka.