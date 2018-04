Nešikové se selfie tyčkami ohrožují drahé exponáty. Muzea šílí

„Mohl vše shodit. Mohl pořídit selfie a poté zavadit o jedno ze žeber,“ popisuje postrach mnoha muzeí jeden z návštěvníků, který byl svědkem použití selfie tyčky jen pár centimetrů od vystavené dinosauří kostry. Obava o cenné exponáty tak některá muzea dohnala k vydání zákazu používání současného fenoménu mobilních uživatelů.

Upozorňování hříšníků by totiž patrně nemělo očekávaný účinek. Selfie tyčky si navíc poměrně rychle získávají další příznivce, focení u nějakých zajímavosti je s nimi přece jen jednodušší. Avšak „šermovat“ jimi ve stísněných prostorách není zrovna ideální.

A tak například návštěvníci některých muzeí v New Yorku musejí na tuto pomůcku zapomenout. Vydání obdobného zákazu zvažuje také tamní Metropolitní muzeum umění.

„Jen při pouhém pohledu si můžete představit spoušť, jakou může selfie tyčka v tomto druhu prostoru způsobit,“ ospravedlňuje přijetí opatření mluvčí Cooper-Hewittova národního muzea designu Jennifer Northrupová.

Česká muzea o zákazu (zatím) neuvažují

Mezi českými mobilními uživateli si selfie tyčky cílovou skupinu teprve nacházejí. Nicméně v rukou zahraničních turistů jsou k vidění poměrně často. A právě oni velmi často navštěvují i různé památky a výstavní prostory.

„Se selfie tyčkami se zatím setkáváme na našich památkových objektech - námi provozovaných pražských věžích, kde se návštěvníci fotí hlavně na jejich ochozech s panoramatem Prahy za zády. V tomto případě fotografování nijak neomezujeme ani nezpoplatňujeme,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová.

Přímo v prostorách muzea se s tímto fenoménem zatím nesetkali. To však neznamená, že by se o případném zákazu po vzoru newyorských muzeí neuvažovalo. Ten by se podle Strnadové týkal stálých expozic či výstav. Naopak v muzejních vestibulech by používání selfie tyček nebylo ani nadále nikterak omezováno.

Špatnou zkušenost prozatím nemají ani další česká muzea. „Věřím, že pokud se někdo bude chtít s pomocí tohoto výdobytku moderní doby vyfotit, bude mít dost rozumu, aby odhadl, kde je to bezpečné. Případně ho mohou usměrnit naše průvodkyně,“ informovala ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková.

Použití selfie tyček nikterak v současnosti neomezuje například ani Západočeské muzeum v Plzni. Až praxe prý podle ředitele Františka Frýda ukáže, zda bude nutné jejich používání nějakým způsobem regulovat. Stejný postoj zastává také Technické muzeum v Brně. I to by případná opatření přijalo až ve chvíli, kdy by usoudilo, že jsou ohroženy sbírky či hrozí rozbití vitrín.

Aktualizováno o vyjádření dalších českých muzeí.