Vaše fotka z Instagramu už možná někomu visí doma na zdi

Máte autoportréty na Instagramu nastaveny jako skryté pro veřejnost? Pokud ne, je pravděpodobné, že pokud jste pod fotku přidali klíčové slovo „selfie“, našel si fotku internetový obchod Sellfie, zařadil ji do nabídky a prodával zákazníkům. V pojetí tohoto obchodu jde totiž o umění.

Stejně jako kdysi umělci hnutí „pop art“ přebarvovali či jinak upravovali již existující obrazy a vystavovali je jako svoje, i obchod Sellfie považoval zarámování náhodné fotky ze sociální sítě Instagram jako formu umění. Samozřejmě se jedná o celkem šedou zónu v právní oblasti, neboť zařazení těchto obrazů mezi „převzaté umění“ má celou řadu charakteristik, kterou obrazy z obchodu Sellfie nesplňují.

Soudy v minulosti povolily například díla umělce Richarda Prince, který selfie z Instagramu stylizoval jako příspěvky na sociální síti, tedy i s počty označení „like“, časem nahrání, autorovou přezdívkou a vybranými komentáři. Naopak služba Sellfie nic takového nedělala a tiskla samotné fotografie, nic víc.

Samotní autoři si uvědomují, že jejich počiny balancují na hraně legality, svou aktivitu ale zdůvodňovali tvrzením, že samotný tisk na speciální plátno, na kterém se běžně vystavují obrazy v galeriích, je dostatečná transformace tohoto umění. Za tento proces si účtují poměrně vysokou částku: 150 dolarů, tedy v přepočtu přes 3,5 tisíce korun. Jakmile jste však dané selfie koupili, zmizelo z cela obchodu. To mělo zaručit, že budete mít naprosto originální kus.

Jako jeden z dalších problémů stránky je například to, že Instagram sice maže nahé fotky, i tak se ale nedaří kontrolovat zcela vše. A tak jste se i na stránce Sellfie mohli setkat s nahotinkami, které z této sociální sítě proklouzly. Je dokonce možné, že na některých fotografiích mohou být i nezletilé osoby, což dělá z tohoto obchodu ještě daleko více ilegální záležitost. Majitelé se však brání, že pokud by někdo takovou objednávku provedl, byla by zcela jistě zamítnuta.

Ať už se měla situace ohledně tohoto podnikání jakkoliv, stránky sellfie.co, na kterých je obchod hostovaný, v současné chvíli nejsou v provozu. Není jasné, z jakého důvodu se autoři rozhodli obchod pozastavit, důvodů se však nabízí celá řada, soudě dle výše zmíněných pochyb nad legalitou takové činnosti. To však nic nemění na faktu, že určitá suma autoportrétů z Instagramu se již prodala a nyní zdobí cizí zdi.