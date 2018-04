Z nového mobilního hitu jsou celebrity nadšené, chlubí se s ním

„Cokoliv, co může jakýmkoli způsobem vylepšit moje líčení, mě zajímá,“ poodhalila pro portál New York Post tajemství speciálního ochranného krytu příležitostná redaktorka Christine Frierová. Nový selfie fenomén, který umožní zachytit dokonalé snímky, poprvé zahlédla v reality show Keeping Up With the Kardashians (Držte krok s Kardashianovými), která již od roku 2007 nahlíží do života prominentních amerických rodin Kardashianových a Lennerových.

Díky Kim Kardashian-Westové se tak do povědomí lidí dostalo pouzdro, o jehož existenci do té doby patrně mnozí neměli vůbec tušení. Kryt LuMee byl totiž představen již v dubnu 2014, do prodeje se dostal loni v květnu. Celebrity jej objevily až počátkem letošního roku, jeho kouzlu podlehly například zpěvačka Alicia Keys, herečka Kerry Washingtonová či rozhlasová a televizní hvězda La La Anthony.

Neobvyklost plastového krytu spočívá v diodových páscích umístěných v jeho čelní části po levé a pravé straně, vzdáleně tak připomíná kosmetické zrcátko s osvětlením. Díky diodám tak uživatel dosáhne dokonalých snímků i za velmi špatných světelných podmínek. Celebrity si pak pochvalují především fakt, že osvícením obličeje dokážou zakrýt nedokonalosti líčení.

Přepálení obličeje je eliminováno možností nastavení jasu diod. Navíc se uživatel nemusí bát brzkého vybití telefonu kvůli častému použití krytu, ten je totiž opatřen vlastní dobíjecí baterií. Cena LuMee začíná na 49,95 dolarech (cca 1 220 korun) za pouzdro pro iPhone 5/5s, které je dostupné ve třech barevných variantách (bílá, černá, růžovozlatá). K dispozici jsou také provedení pro iPhony 6, 6s, 6 Plus a 6s Plus. Za kryty na velké iPhony si výrobce řekne již 59,95 dolaru, tedy v přepočtu skoro 1 500 Kč. Barevná paleta je v těchto případech již širší, čítá až šest odstínů. Kromě iPhonů lze do lumee „obléknout“ i Samsung Galaxy S6.

Z náhlého výsluní jej však brzy může sesadit čerstvá konkurence. Stylista zpěvačky Beyoncé Ty Hunter totiž letos v únoru představil vlastní diodový kryt TY-Lite. I ten je (překvapivě) k mání pro iPhony 5/5s, 6/6s, 6 Plus a Samsung Galaxy S6. Oproti LuMee je však TY-Lite dražší. Hunter si za něj bez ohledu na provedení účtuje 79,99 dolarů (v přepočtu téměř dva tisíce korun).

Vyšší cena je dána především rozšířenou možností nastavení, v tomto případě se totiž místo jasu mění teplota světla. U TY-Lite je navíc LED pásek použit i v horním okraji. Hunter se s prototypem svého krytu objevil na zářijové akci New York Fashion Week a mezi přítomnými vzbudil velký zájem.

Přestože má být pouzdro teprve uvedeno do prodeje během letošního roku, mnohé celebrity se již aktivně podílejí na jeho propagaci. Například herečky Kerry Washingtonová, Nene Leakesová, Regina Kingová, Michelle Williamsová či zpěvačka Solange Knowlesová se na svých instagramových účtech předhánějí v pořízení co nejlepšího autoportrétu s pomocí pouzdra TY-Lite.

Z netradičních pouzder se tak díky nespočtu autoportrétů celebrit na sociálních sítích stává nový selfie fenomén. Zájem přitom nevzbuzuje pouze u žen, jeho kouzlu ve velké míře propadá i mládež. Příležitostná redaktorka Christine Frierová poukázala i na určité neduhy, zmiňuje především přitahování pozornosti. „Moji přátelé se mi budou jistě mnohokrát smát, když ho (pouzdro) použiju na house party,“ uvedla s tím, že ji to však v jeho použití neodradí.

V této souvislosti nelze nevzpomenout příslušenství představené v roce 2014 na lasvegaském veletrhu CES. Tím je přídavný kruhový blesk od Lenova (více se dočtete zde), jehož pořízení vyjde oproti výše uvedeným pouzdrům levněji. Standardní cena totiž činí 24,99 dolarů (zhruba 610 korun), při objednávce přes e-shop společnosti je pak investice ještě o šest dolarů nižší. Za v přepočtu 145 ušetřených korun pak můžete pořídit ochranné pouzdro, které nebude přitahovat takovou pozornost.