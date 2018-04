Toužil po fotce s rozbouřenou řekou. Utopili se všichni

Devatenáctiletý mladík se koncem června společně s bratrem a svými spolužáky vydal k hrázi Ganga Barrage u indického města Kánpur, podle ruského portálu RT za účelem koupání. To však bylo mladíkovi vzhledem k řece rozbouřené po vydatných deštích v předchozích dnech patrně málo. Zlákala ho totiž touha po neobvyklém autoportrétu.

Při hledání ideální kompozice si však počínal neopatrně a během focení uklouzl. A to tak nešikovně, že spadl přímo do rozvodněné Gangy, jejíž silný proud ho začal okamžitě unášet pryč. Mladíkovi přátelé ve snaze zachránit ho naskákali do vody, na pomoc přispěchal také 31letý místní muž.

Silný říční proud však smetl i většinu zachránců. Z řeky se vlastními silami dostal pouze jeden z mladíkových spolužáků, který následně zalarmoval místní policii. Přivolaní policisté však z vody vyprostili bohužel již jen bezvládná těla šesti mladíků, sedmou oběť se jim v tu chvíli objevit nepodařilo.

Po neštěstí byly kolem místní hráze postaveny bezpečnostní bariéry. V okolí budou hlídkovat i policisté, aby lidé ve snaze dostat se k řece zábrany nepřekonávali. Nejen u Kánpuru, ale po celé délce Gangy v Indii se do řeky totiž chodí koupat davy lidí.

Podle kánpurského policejního náčelníka tím často riskují životy, neodradí je totiž ani zvýšený průtok. Jen v úseku u Kánpuru se podle místních úřadů utopilo od loňského září 24 lidí.

Údajně jen o pouhé dva dny dříve přišel v jihoindickém městě Rishikesh ze stejného důvodu o život také osmnáctiletý mladík z Dillí. I jemu se stala osudnou Ganga, do které vstoupil kvůli touze po selfie.

Mladí Indové selfie doslova propadli, většina nehod v souvislosti s tímto fenoménem se totiž stává právě v tomto asijském státě. Například v Bombaji však místním úřadům i policii došla již trpělivost a po sérii smrtelných nehod tam v celkem 16 zónách zakázali autoportréty pořizovat (více zde).