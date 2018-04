Focení s párkem je zajímalo víc než zápas. Teď se jim směje celý svět

„Čas na selfie,“ zněl první postřeh komentátora zápasu dvou baseballových týmů v lize MLB. Kamera se totiž v čase, kdy se hráči připravovali ke hře, obrátila na skupinku divaček, které se s mobily v rukou pustily do focení autoportrétů.

„Fandové, teď je čas, pořiďte si fotku s hashtagem #Azdatastrongfan a možná se objeví na našem hlavním kanále,“ čte reklamu v přímém přenosu jeden z komentátorů a vzápětí se nemůže ubránit smíchu. „Podívej se na tu vpravo. Musí se dělat takové obličeje, když si fotíš selfie?“ diví se. Druhý provází její obličejové výrazy posměšným huhláním. „Tohle je nejlepší fotka ze všech 300, co jsem dnes pořídila,“ vymýšlí si konverzaci, kterou by mohly dívky spolu vést.

Parodický podtón komentátorů vzápětí střídá čistý údiv nad jednáním divaček. „Každá dívka v obraze je momentálně fixovaná na svůj mobil,“ popisuje jeden situaci. „Vítejte do rodičovství v roce 2015,“ nemůže se ubránit sarkasmu druhý.

„A pozor, přichází selfie s hotdogem, selfie s koblihou, selfie prostě kvůli selfie. Takhle vypadalo moje první kousnutí do koblihy, takhle druhé,“ pokračují ve sledování dívek. „Můj telefon ani neumí fotit,“ přidává vlastní dojem jeden z komentátorů.

„Víš, nádhera v baseballu je to, že si při zápase můžeš vedle někoho sednout a bavit se s ním. A nebo to můžeš úplně ignorovat,“ vyměňují si komentátoři vlastní dojmy. Následně však přichází odpal a soustředění se konečně přesouvá k rozehrané hře. Chvíli je slyšet popis dění na hřišti, když vzápětí končí míč v rukavici polaře. „A nikdo si toho nevšiml,“ doplňuje jeden z komentátorů, když se kamera opět přesune zpět na skupinu dívek, jež jsou stále upřené na obrazovky svých telefonů.

„Můžeme tam jít zasáhnout? Co kdybychom tam někoho poslali a on by jim ty telefony sebral? A nedostanou je dřív než na konci zápasu,“ shrnují svoje dojmy v závěru.