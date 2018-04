Vyfoťte se na internet s mobilem na noze. Pokud to zvládnete

Vše okolo autoportrétů se zdá být nevyčerpatelnou studnicí občas i nepochopitelných nápadů. Zprvu natažená ruka v záběru téměř nikomu nevadila, avšak výrobci mobilního příslušenství vymysleli selfie tyčku. Od té doby je ruka v záběru víceméně nepatřičná. Tyčky mají v oblibě především turisté, kteří je používají při focení různých památek či v muzeích. Tím však ohrožují mnohdy vzácné exponáty, mnohé instituce tak jejich použití zakazují (více zde).

Obuvnická firma Miz Mooz pak letos 1. dubna představila speciální selfie boty. Mobil se jednoduše vloží do speciálně uzpůsobené špičky a může se fotit (více zde). Naštěstí jde patrně pouze o aprílový vtípek. Ženy dychtící po stále nových selfies by totiž kvůli nutnosti předkopávat nohu musely disponovat výtečnou fyzičkou. Ty odvážnější by navíc v letních měsících připravily i nevšední podívanou okolním mužům.

A možná právě tento vtípek se mohl stát inspirací pro zpěvačku Ahn HeeYeonovou alias Hani z korejské skupiny Exid. Právě ona je údajně první osobou, která demonstrovala možnost pořízení autoportrétu nohou. A to přímo v televizi.

Patrně netušila, jak moc zaujme čínskou mládež. Místní sociální síť Weibo se totiž nedlouho poté začala plnit snímky, které na první pohled působí dojmem, že je pořídila druhá osoba. Fotografovaná osoba má totiž v záběru obě ruce.

Celé tajemství kolem jejich pořízení pak mnozí odhalují dalšími doprovodnými fotografiemi. Čínská mládež se totiž po vzoru korejské popové hvězdy fotí mobilem uchopeným nohou.

Předpokladem tak je, že fotoaparát disponuje samospouští. I když ani pro milovníky nekonvenčních selfies z řadu uživatelů starších smartphonů nebude vůbec problém, aby si nainstalovali jinou fotoaplikaci s podporou samospouště.

Při pořizování takových fotek lidé alespoň protáhnou tělo, jak dokazuje například i snímek uživatele Selfie Game na Twitteru. Že při tom vypadají komicky, je patrně vůbec netrápí. Pro ně jde přeci o cool záležitost. Těmi jsou i „zákulisní“ snímky zachycují jejich pózy. Co na tom, že internetoví uživatelé napříč světem se baví na jejich účet.

Ač většina snímků vzniká v domácích podmínkách, tak se najdou i tací, kteří nemají ostych pořídit tímto způsobem selfie i na veřejnosti. Alespoň je nemusí trápit stále se rozšiřující počet zákazů používání selfie tyček. Měli by však brát ohled na okolí a přemýšlet, kdy je zutí boty již nežádoucí.

Provozovatelé nejen čínských kosmetických salonů si však nyní mnou ruce. S dalším rozšiřováním nekonvenčního způsobu pořizování selfies lze totiž předpokládat i vyšší zájem o pedikérské služby. Minimálně do doby než někdo přijde s jiným neotřelým způsobem, jak fotit sebe samého. Pokud vás nějaký napadá, podělte se o něj v diskuzi pod článkem.