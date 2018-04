Selfie s kobrou ho stála život. Teď bude věčně na Facebooku

Jednadvacetiletý student Somnath Mhatre z indické Nové Bombaje se vyžíval v lovu jedovatých hadů. S úlovky se poté nechával fotografovat, ovšem své hranice respektu vůči nebezpečným plazům posouval patrně stále výše. Na konci ledna se mu totiž jeho neopatrné počínání vymstilo při setkání s kobrou, která ho uštkla do hrudi

Mhatre byl okamžitě převezen do místní nemocnice, ovšem ani rychlá lékařská péče již nepomohla. Mladík po třech dnech v nemocnici zemřel.

Přátelé nyní vyjadřují soustrast prostřednictvím Mhatrova osobního profilu na Facebooku, který byl po jeho smrti zvěčněn. Jde o jednu ze zásad Facebooku, který po obdržení informace o úmrtí uživatele uchová jeho osobní účet jako vzpomínku na něj. Takové účty jsou poté místem, kde se mohou přátelé a rodina scházet a podělit se o vzpomínky na zesnulou osobu.

„Je smutné, že mladý život tak náhle skončil. Jeho profil na Facebooku obsahuje několik snímků, na kterých si hraje s hady, dokonce líbá kobru. Takové kousky musejí být striktně zakázány,“ reagoval na nešťastnou událost Pawan Sharma z nevládního sdružení ochránců přírody Resqink Association for Wildlife Welfare. Dodal, že v této souvislosti vyzval příslušné orgány k vydání pokynů, které by toto nerozvážné jednání mladých Indů usměrnilo.

Nicméně Mhatrova smrt není podle místních úřad zdaleka ojedinělá, za posledních 12 let totiž evidují 30 podobných úmrtí. Potvrzuje to i ochránce plazů Raghunáth Jadhav, v posledních pěti měsících zemřeli po uštknutí hadem i jeho dva mladí kolegové. A to i přesto, že hadí záchranáři, mezi nimiž je velmi vysoký podíl mladých osob, mají výslovný zákaz provádět s hady nebezpečné kousky.

Nebezpečnou zábavou mladých Indů, kteří jsou pro neobvyklou fotku ochotni vystavit se i riziku uštknutí jedovatým hadem se budou zabývat příslušné úřady. Úředníci jsou v případě nutnosti rozhodnutí upravit příslušná pravidla a předpisy vztahující se na ochranu volně žijících živočichů, tedy i plazů.

„Reflexy hadů, ať už jsou jedovatí, nebo ne, jsou pohotovější než reflexy lidí. Ti, kteří se snaží políbit hada kvůli fotce, si doslova zahrávají se smrtí,“ upozornil aktivista Sunish Subramanian z bombajského spolku ochránců přírody a živočichů s tím, že dráždit kobru v obranném postoji, či se ji dokonce snažit políbit, je pošetilé. Lidé by si měli uvědomit, že kobra svým charakteristickým obranným postojem s roztaženými krčními žebry dává jasně najevo, že je připravena zaútočit.

