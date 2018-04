Říkají mu Selfie Expert. Lepší fotoaparát má vepředu

Designem se novinka stejně jako mnohé jiné přístroje nejrůznějších značek podobá iPhonům 6/6s, a tak si při pohledu na tiskové fotografie ihned všimnete určitých podobností.

Gorilla glass překrývající 5,5palcový Full HD displej (rozlišení 1 080 × 1 920 bodů, 401 PPI) typu AMOLED, tak na bocích přechází v broušený kov. Hrany jsou pečlivě zaoblené po pohodlný úchop a na zádech jsou patrné plastové pruhy coby oddělovače antén bezdrátových modulů.

Displej není zahnutý do stran a přesto je celková šířka telefonu jen něco přes 74 milimetrů, což signalizuje velmi tenký rámeček. Okraje jsou podle výrobce jen 1,66 mm úzké.

V 6,6 milimetru tenkém těle pracuje pokročilá čipová sada MediaTek Helio P10 s osmijádrovým procesorem architektury ARM Cortex-A53 o taktu nejvýše 2.0 GHz a grafickou jednotkou Mali-T860MP2. Na výšku telefon měří 151,8 mm a váží 145 gramů.

Android 5.1 s naroubovaným rozhraním ColorOS 3.0 hospodaří s nadprůměrnou 4GB dávkou operační paměti, vnitřní datové úložiště má pak kapacitu 64 GB. Díky dvojímu slotu na SIM lze jeden z nich využít také pro paměťovou kartu microSD a datový prostor tak dále navýšit.

Hlavní fotoaparát je v tomto případě na čelní straně. Má 16MPix senzor typu ISOCELL od Samsungu, který izoluje jednotlivé sousedící buňky bariérou. Snižuje tak nežádoucí elektronické přeslechy a v konečném důsledku zajišťuje lepší využití dopadajícího světla, a tím pádem zdařilejší snímky v horších světelných podmínkách. Vylepšený algoritmus zpracování dat jménem Beautify 4.0 zaručuje jemné korekce nedostatků pleti a kontur obličeje na autoportrétech.

Oppo na svém webu u F1 Plus vyzdvihuje právě pouze čelní fotoaparát, o zadním s rozlišením 13MPix se téměř vůbec nezmiňuje. Víme však, že jeho objektiv má světelnost f/2,2, ostří principem fázové detekce a zvládne Full HD video v 30 snímcích za sekundu. Baterie má navzdory tenkému tělu slušnou kapacitu 2 850 mAh.

Oppo F1 Plus je přímým následovníkem dříve představeného modelu F1 s o něco slabší výbavou (5" HD displej, Snapdragon 617, 3 GB RAM, 12 a 8MPix fotoaparáty, chybí snímač otisků prstů) a na některých trzích bude prodáván pod označením R9.

Telefon půjde do prodeje v Asii, na Středním východě, v Africe a dostat se má také do Evropy. Viset na něm má cenovka 389 eur, tedy asi 10 600 korun. Vzhledem k parametrům to není špatná nabídka a příznivci autoportrétů si mohou být jisti, že výkonnějšího pomocníka pro fotografie mezi smartphony nenajdou.