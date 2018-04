Věřte, nevěřte. Mobil si strčíte do boty a vyfotíte si selfie

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o poměrně vydařený aprílový žertík. Známá newyorská obuvnická společnost specializující se na dámskou obuv to však s kampaní na první selfie boty myslí možná vážně. Video totiž zveřejnila již v pondělí 30. března. V každém případě to však je velmi zajímavá myšlenka.

Speciální letní střevíce mají poměrně netradičně řešenou špičku ve tvaru kachního zobáku. Není totiž uzavřená. Výřez v ní však není kvůli lepší cirkulaci vzduchu, je určen pro vložení smartphonu. Poté stačí pouze předkopnout nataženou nohu a pořídit autoportrét. Výkon hodný fyzicky zdatné nositelky.

Půjde tak spíše o jakýsi módní výkřik či povedenou recesi, selfie boty patrně nebudou nepostradatelnou součástí každého dámského botníku. Navíc není znám ani princip pořizování snímků, patrně je nutné spolehnout se na automatickou spoušť.

Selfie boty mohou být zajímavou alternativou stále oblíbenějších tyček, jejichž používání nevidí rádi například v muzeích či výstavních galeriích (více zde). Těžko si lze představit, že by hlídači nutili návštěvníky výstavních prostor si před vstupem zouvat boty.