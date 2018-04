SEGA aneb Na trh PDA her vstupují velcí hráči?

Hry byly vyrobeny speciálně z důvodů této prezentace s použitím vývojového prostředí CodeWarrior od Metrowerks a jsou vyvíjeny pro použití s procesory DragonBall MX1. Hry jsou vybaveny barevnými animacemi a 3D texturami, což na PalmOS počítačích věru zatím nebylo obvyklé.

Firma Sega oznámila už v lednu 2001 svůj vstup na trh PalmOS her jako součást svého strategického přesunu od vývoje her pro herní konzole. Sega mezitím vyvinula i některé hry pro J2ME mobilní telefony.

Nyní si tedy můžete stáhnout první "intra" produktů "made in SEGA" s názvy Borkov a Triangle Magic. Není u nich dosud známé vydání plné verze, ale můžete již prozkoušet demo.

Triangle Magic je logická hra - na hrací desku umístíte trojúhelníky tak, aby se váš míček po vypouštění od nich odrazil do jamky a posbíral přitom všechny zlaté mince.

Borkov je taky logicko-akční - ovládáte figurku obtloustlého pana Borkova a snažíte se upravit blok nad ním (tabulku čokolády?) do cílové podoby, která je znázorněna napravo. A abyste se nenudili, tak vám mezitím ubíhá čas...

Shoji Ueda, prezident Metrowerks Japan, uvedl, že po narození každé platformy je důležitý vývoj a nabídka kvalitního software, které přispějí k dalšímu rozvoji platformy. "Myslím, že demoverze firmy SEGA ukázaly možnou cestu pro další vývoj herního software v příští generaci PalmOS handheldů."

My, ostatní smrtelníci, můžeme jen doufat, že nová generace PalmOS her, která zákonitě přijde po převedení PalmOS na výkonnější procesory, přinese na displeje Palmů opravdovou kvalitu. V současné době jsme svědky boomu nových her pro platformu PocketPC - jestli SEGA hodlá expandovat i na tento systém, dosud není známo.