Kritizovaný Elop z Nokie je favoritem na nového šéfa Microsoftu

Sedmapadesátiletý Steve Ballmer oznámil, že po třinácti letech opouští pozici šéfa Microsoftu (více zde). Na penzi se odebere během následujících dvanácti měsíců, jen co se najde vhodný kandidát na jeho pozici.

Ballmerovo účinkování na pozici šéfa Microsoftu není všeobecně považováno za bezvýhradně úspěšné. Firmu přebíral na vrcholu, nyní však softwarový gigant výrazně ztrácí ve stále rostoucím a důležitějším segmentu mobilních zařízení. V případě operačních systémů si ale stále drží jasně dominantní roli. Více se dočtete v podrobné analýze kolegů z Technetu.

Mnoho zdrojů pasuje jako jednoho z nejpravděpodobnějších kandidátů na uvolněné místo šéfa Microsoftu devětačtyřicetiletého Stephena Elopa. O Elopovi jako favoritovi hovoří nedělník The Sunday Times, Bloomberg Businessweek nebo International Business Times.

Kanaďan Elop už v Microsoftu působil, od roku 2008 do roku 2010 před nástupem do Nokie pracoval v Microsoftu jako obchodní ředitel a byl zodpovědný třeba za prodeje kancelářského softwaru Microsoft Office. Microsoft tedy dobře zná, a to z hodně vysoké pozice. Pracoval také v Adobe nebo ve společnosti Juniper.

Angažmá Elopa v Nokii zatím nelze zcela přesně zhodnotit. Elop Nokii naprosto přesměroval, odebral z jejího portfolia umírající operační sytém Symbian a zařízl tehdy vznikající platformu MeeGo fakticky pár dnů po jejím představení v první Nokii. Na druhou stranu udělal z Nokie dvorního výrobce (a dnes fakticky jediného velkého) smartphonů s novým operačním systémem Windows Phone od Microsoftu.

Tyto kroky mu nejenom zajistily nenávist fanoušků značky, kteří jej považují za agenta Microsoftu, ale přinesly i častou kritiku analytiků a investorů. Systém Windows Phone se prosazuje velmi pomalu, ostatní výrobci jej více méně ignorují a Nokia drží pozici světové dvojky jen díky masové produkci obyčejných mobilů pro nenáročné trhy. Mezi smartphony ji předběhly i čínské firmy (více zde).

Všeobecně je Elopovi vyčítána striktní orientace na jediný operační systém a odmítání dnes nejrozšířenější platformy Android (více zde). Je otázkou, jestli by se s rychlou adopcí Androidu před třemi léty Nokia se svou pověstí a tradicí nestala lídrem trhu, kterému dnes dominuje Samsung právě díky tomuto operačnímu systému.

To jsou ale jen domněnky, současná strategie Nokie pod Elopovým vedením je jasná. Firmu důsledně ořezal a prodeje smartphonů s Windows Phone se pomalu zvedají, značka však ještě rozhodně nemá vyhráno. Ale právě partnerství s bohatým Microsoftem jí dává naději, že přežije. Pro americký softwarový gigant je teď klíčovým partnerem, bez kterého by jednoho dne mohl umřít i on sám.

A symbióza obou firem (bez ohledu na spekulace, že Microsoft chce Nokii koupit) výrazně nahrává tipům, že by se novým šéfem Microsoftu mohl stát právě Elop z Nokie.

Windows Phone je trojka na trhu Podle aktuálních údajů agentury Strategy Analytics za druhý kvartál 2013 drtivě vládne mobilnímu světu operační systém Android s podílem téměř 80 procent. Druhý iOS od Applu má necelých 14 procent, třetí Windows Phone pak drží podíl 3,9 procenta. V jeho případě je to meziroční nárůst o 0,3 procenta, ale ztráta na konkurenci je stále drtivá. Více zde.

V případě tradičních oborů, jako jsou operační systémy, kancelářský software nebo byznysové aplikace, nemá Microsoft zásadní problémy. Podle analytiků sice už je za vrcholem, ale konkurence je stále pozadu, i když se snaží (více zde).

Naopak v dnes nejdůležitějším sektoru mobilních zařízení má Microsoft co dohánět. Kdysi propadl s vlastním smartphonem, pak s MP3 přehrávačem, aktuálně tápe u tabletů a vlastně jediný operační systém Windows Phone docela funguje, a to právě díky Nokii. Nebýt jí, tak by se letoška dožil jen stěží.

Elop má s mobilními zařízeními vcelku slušnou zkušenost, rozhodně větší než velká část případných adeptů na šéfovské křeslo z nitra samotného Microsoftu. Elop by mohl Microsoft přeměnit na moderní softwarovou společnost, která se soustředí na několik klíčových segmentů a ve spolupráci s Nokií či dalšími partnery by se mohl dotáhnout na konkurenci.