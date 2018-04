iPhone je stále nejlepší smartphone na světě, říká šéf Xiaomi

Šéf Xiaomi Lei Jun sdělil v rozhovoru pro server CnBeta to, co od výrobce smartphonů s Androidem není zrovna obvyklé. Na otázku, co si myslí o iPhonech 5s a 5c ve srovnání s vlastními modely, Lei Jun přímo řekl: "iPhone je stále nejlepší smartphone na světě. Pro Xiaomi to znamená, že se máme stále co učit".

Vyjádření šéfa Xiaomi není zas tak překvapivé. Lei Jun je často označován jako čínský Steve Jobs. Ostatně nošením džín a černých triček se sám stylizuje do Jobsovy image a marketingová strategie značky Xiaomi je přirovnávána k Applu.

Xiaomi je opravdová štika v čínském rybníku. Tato soukromá společnost byla založena teprve v roce 2011, ale už v říjnu letošního roku byla pátou nejprodávanější značkou smartphonů v Číně.

Xiaomi si na vybudovalo pověst slušně vybavenými smartphony prodávanými v Číně za nízké částky, které jsou pro evropské uživatele po přepočtu doslova směšné. Své modely Xiaomi prodává přes internet. Vedle smartphonů firma vyrábí také set-top boxy nebo televize.

Xiaomi se podařilo zlanařit významnou osobnost, která má pomoci dobýt světové trhy. V srpnu firma oznámila, že k ní nastupuje Hugo Barra, který před tím zastával u Googlu pozici viceprezidenta platformy Android.