Šéf WorldComu v base, šéf Telefóniky tam míří?

Řediteli Telefóniky hrozí vězení

César Alierta Izuel, generální ředitel telekomunikační společnosti Telefónica, byl ve Španělsku obviněn ze zneužití informací v obchodním styku. Žaloba ho viní z porušení pravidel při obchodování s akciemi v době, kdy byl šéfem tabákové společnosti Tabacalera, informoval list Financial Times. Šéf Telefóniky, kterému hrozí čtyři roky vězení, však obvinění odmítá. Alierta se tak stal nejvýše postaveným šéfem ve Španělsku, který byl obviněn ze zneužití informací při obchodech s akciemi. Prokuratura mu chce zabavit i 1,86 milionu eur (asi 56 milionů korun). To je prý částka, kterou si manažer vydělal nedovoleným obchodováním s akciemi Tabacalery.

Tak další manažer, který si za cizí peníze zřejmě užívá svých radovánek. Otázkou samozřejmě je, zda je obvinění pravdivé. Když ano, může se česká vláda zřejmě chytit za nos. Na jejím holedbání, že prodala podíl v Telecomu tomu nejlepšímu, se začínají objevovat malé kaňky. I když může být ráda, že se obvinění natvrdo začalo propírat až nyní, když už Španělé zaplatili. Další zkaženou privatizaci by už asi neunesla...

Za krach WorldComu 25 let vězení

Bývalý generální ředitel zkrachovalé telekomunikační společnosti WorldCom Bernard Ebbers si vysloužil nakonec pětadvacet let vězení. Třiašedesátiletý Ebbers byl již v březnu shledán vinným ze zorganizování podvodu, který dovedl firmu WorldCom k největšímu bankrotu v historii Spojených států. Ebbersovi byl vyměřen zatím nejpřísnější trest v nedávné sérii podnikových skandálů v USA. Soud odmítl tvrzení obhájců, že vláda nadhodnotila ztráty, které investoři kvůli krachu WorldComu utrpěli. Obhájcům se soud nepodařilo přesvědčit ani o tom, že Ebbers nebyl organizátorem účetních podvodů.

Tak konečně, řekli si asi lidé, jež krach WorldComu připravil o práci i ti, kteří kvůli tomu přišli o peníze. Oddychla si asi i vláda, protože firemní skandály dlouho kazily její image bojovníka za lepší podnikatelské prostředí a potírání nelegálního organizovaného finančního obchodu.

Na Slovensku vyhráli menší operátoři

Menší telekomunikační operátoři - Amtel Slovensko, GlobalTel, Telenor Networks a WiMax telecom - získali na Slovensku povolení na provozování fixních bezdrátových sítí (FWA) v pásmu 3,5 gigahertzu. Sítě jsou přitom určeny pro poskytování telefonní a internetové služby. Cena, kterou firmy za povolení zaplatí, nebyla upřesněna. Její minimální výše však podle podmínek tendru činila pět milionů slovenských korun.

Podle vyjádření telekomunikačního úřadu chce udělením licencí pro menší společnosti přispět ke zvýšení konkurence na trhu. O povolení se přitom i ucházeli také největší operátoři, dominantní provozovatel pevných telefonních linek, společnost Slovak Telecom, a oba provozovatelé mobilních sítí Orange a T-Mobile Slovensko. Konkurence je chvályhodná věc, důležité však je, co to přinese konečnému zákazníkovi. Jestli lepší a výhodnější služby, pak by si český úřad měl ze svého slovenského vzít příklad. Domácnosti i menší firmy by to jistě přivítaly.

Ceny roamingu jsou přemrštěné, říká Evropská komise

Evropany může i letos po návratu z dovolené čekat hodně nepříjemné překvapení v podobě vysokého účtu za používání mobilního telefonu v zahraničí. Evropská komise upozornila na to, že ceny za roaming jsou vesměs přemrštěné a zcela neprůhledné. Podle komisařky Viviane Redingové mohou a musejí operátoři vytvořit lepší podmínky. Od podzimu spustí komise webovou stránku, na které budou seřazeny roamingové tarify všech operátorů v EU, kterých je zhruba stovka. Lidé se tak aspoň dovědí, co je při cestování čeká.

Evropská komise se vrátila ke svému oblíbenému tématu - roamingovým poplatkům, říkají experti. KOmisi se nelíbí, že poplatky za roaming jsou v průměru daleko vyšší než za domácí hovory, aniž by pro to existoval jasný důvod. Také rozdíly mezi nimi nejsou příliš pochopitelné. Jenže podle pravidel, na které slyší světový obchod, by si trh měl poradit sám a tedy ani jakékoliv nařízení komise zřejmě nezabrání operátorům, aby si ceny určili tak, jak sami chtějí. A je na zákaznících, zda se pak rozhodnou, jestli jejich služeb budou dál využívat, anebo je opustí, protože jsou příliš drazí.

Volat z mobilu z letadla? Jen z Airbusu ze Siemensu

Evropské strojírenské koncerny Siemens a Airbus budou společně vyvíjet technologii mobilních telekomunikací, která dovolí cestujícím používat jejich mobily v letadlech za letu. Siemens oznámil, že výrobci letadel Airbus SAS poskytne technologii GSM, kterou Airbus zabuduje do elektronických systémů ve svých letadlech. Podniky se chystají uvést službu do praxe již v příštím roce. Technologie má cestujícím umožnit používat vlastní mobily za letu, aniž by přitom narušovali chod technologií samotného letadla.

Dlouhodobé přání cestujících používat své mobilní telefony na palubě letadla, se konečně zřejmě splní. Ale ani Siemens, ani Airbus nedělají službu jen proto, aby je zákazníci chválili. Tržby se zvýší jak aerolinkám, tak samozřejmě Siemensu, a to třeba jen díky dobře promyšlenému marketingovému kroku.

Hledáte na internetu mobily? Mají koncovku .mobi

Uživatelé webu budou moci brzy rozeznávat internetové stránky vytvořené speciálně pro uživatele mobilních telefonů, a to podle koncovky .mobi. První webové stránky pro mobily, které budou navrženy pro malý displej, omezenou kapacitu paměti a široké pásmo, budou dostupné v příštím roce. Novou koncovku požadovala skupina silných mobilních operátorů a výrobců telefonů. Mezi členy této skupiny patří Hutchison 3, GSM Association, Ericsson, Microsoft, Nokia, Samsung, Telefonica Moviles, T-Mobile a Vodafone. Společnosti sázejí na to, že si telefony s internetem pořídí více zákazníků, až bude více webových stránek přizpůsobeno mobilům a nejen počítačům s velkými obrazovkami.

Jednodušší službu pro zákazníky, ale také výhodu pro operátory a výrobce. Ti doufají, že si operátoři i kvůli tomu pořídí nové technické zázemí, aby mohli stránky s koncovkou .mobi provozovat. A samozřejmě vyšší tržby a větší tržní potenciál, to je to hlavní co zajímá každého hráče na trhu. A když se díky .mobi rozšíří použití pokročilých funkcí mobilních telefonů, vzroste právě tržní potenciál pro tato zařízení.

Obsah do mobilů je zlatý důl

Celosvětová poptávka po stahování her, hudby nebo vyzváněcích tónů do mobilních telefonů se během příštího roku ztrojnásobí na 7,6 miliardy eur. Odhaduje to studie společnosti LogicaCMG. Podle ní si každý pátý uživatel již na svůj mobilní telefon někdy stáhl placený obsah. Za rok by mělo tyto služby využívat až 60 procent zákazníků. Průměrná měsíční útrata za stahování je 6,32 eura, tedy asi 250 korun. Uživatelé z Evropy mají největší zájem o stahování vyzváněcích melodií, které hodlá v příštích 12 měsících využít pětina z nich. O multimediální obrazy, například screensavery, má zájem 16 procent uživatelů a o hry, hudbu a zpravodajství se shodně zajímá po 15 procentech zákazníků.

Zlatý důl a možnosti v podstatě nekonečné. Do mobilů se dá už nyní stáhnout téměř cokoliv, nárůst poptávky po zpravodajství to jen potvrzuje. Navíc Asiaté předpokládají, že do roka se budou běžně stahovat celovečerní filmy. Firmy, které hry, hudbu anebo cokoliv, co se dá stahovat, začaly nabízet, vydělaly miliony. Jen najít další podobnou mezírku na trhu, ze které by tekly peníze..