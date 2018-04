WhatsApp neprodáme, říkal před měsícem jeho šéf. Teď bude miliardář

Ale ještě před měsícem to odmítal. "Není těžké prodat firmu, ale pokud se podíváte na Facebook, Google, Yahoo a Twitter, ti neprodali. Jsou navíc založené na reklamě, což WhatsApp není," řekl pro TechCrunch Koum a naznačil, že prodej se v nejbližší době konat nebude.

Jeho podíl ve WhatsApp činí podle odhadu amerického časopisu Forbes 45 procent. To by z něj při dokončení transakce s Facebookem udělalo muže s majetkem přes 8,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 170 miliard českých korun. Podle předběžných zpráv se Facebook s vlastníky WhatsApp dohodl, že aplikaci koupí za 4 miliardy dolarů v hotovosti, 12 miliard dolarů ve vlastních akciích a další 3 miliardy pak dá, pokud zakladatelé zůstanou zaměstnaní u Marka Zuckerberga.

Aplikace WhatsApp Umožňuje uživatelům posílání zpráv zdarma, respektive za cenu mobilního připojení. Ke stažení je zdarma, roční poplatek pak činí symbolických 0,99 dolaru, tedy zhruba 20 korun. Na světě má již zhruba 430 milionů uživatelů.

Příběh s těžkým začátkem

Jan Koum je původem Ukrajinec. Narodil se v malém městě poblíž Kyjeva, kde žil až do svých šestnácti let. Vzhledem k politické situaci se však jeho matka rozhodla, že emigrují do Spojených států. Usídlili se ve dvoupokojovém bytě v Mountain View. V tíživé finanční situaci jim pomohly příspěvky od vlády a Koum si pak v obchodech s potravinami přivydělával jako uklízeč, popisuje začátek cesty za snem časopis Forbes.

Z našetřených peněz si v osmnácti letech pořídil učebnice programování a začal se přátelit s podobnými nadšenci. Zapsal se na státní univerzitu v San Jose a při studiích si přivydělával u firmy Ernst & Young jako bezpečnostní analytik. Když byl na zakázce v Yahoo, poprvé se seznámil s Brianem Actonem (spoluzakladatel WhatsApp - pozn.red.). Netrvalo dlouho a Koum se vydal za ním do Yahoo.

Školu nenáviděl. A tak jí nechal

Stále však studoval univerzitu a když se po dvou týdnech jeho nové práce v Yahoo porouchal jeden ze serverů, zazvonil Koumovi telefon a na druhé straně byl spoluzakladatel firmy David Filo. "Jsem ve škole," odvětil Koum, načež se mu dostalo nechápavého: "Co tam ksakru děláš? Koukej mazat zpátky do kanceláře!"

"Stejně jsem školu nenáviděl," podotkl pro Forbes Koum. A tak studií zanechal.

Koum s kolegou Actonem sledovali devět let vzestupy a pády Yahoo. Mezitím se Actonovi například "podařilo utopit" miliony dolarů v takzvané dotcom bublině. Oba denně pracovali s reklamou a začalo jim to lézt na nervy. "Práce s reklamou je depresivní. Nikomu nezlepšíte život tím, když uděláte banner o něco hezčí," řekl později Acton. Ani Koum však nebyl spokojený. Na svém LinkedIn profilu nechal u posledních tří let zaměstnání v Yahoo komentář "Did some work", tedy v překladu "dělal nějakou práci".

Koupil si nový iPhone a došlo mu to

Zlomový byl rok 2007, kdy oba přátelé, mimochodem vášniví hráči frisbee, zanechali práce v Yahoo a vydali se na cesty do Jižní Ameriky. Po dvou letech přemýšlení, co podniknout s našetřenými úsporami v hodnotě stovek tisíc dolarů, to přišlo. Koum si v roce 2009 koupil nový iPhone a došlo mu, že na trhu je celé nové odvětví mobilních aplikací.

Koum i Acton se pravidelně účastnili filmových nocí u kamarádů a uprostřed noci nad hrnky čaje chrlili nápady na novou aplikaci. "Ukazoval mi svůj telefonní seznam a tvrdil, že by bylo hrozně cool mít hned vedle jmen nějaké statusy," vzpomínal pro Forbes jeho kamarád Alex Fishman. Uživatel by se tak o svých přátelích dozvěděl, že jim například dochází baterka, jsou v tělocvičně nebo třeba mají schůzku a nemohou mluvit. A pro aplikaci měl Koum hned jméno: WhatsApp (slovní hříčka s frází "What's up", tedy v překladu "Co se děje?" nebo "Jak to jde?").

V počátcích byla aplikace velmi problematická a často takzvaně padala. Koum to chtěl dokonce vzdát s tím, že "si konečně najde opravdovou práci". Acton ho však přemluvil, že by "byl idiot, pokud by to v takovou chvíli vzdal".

Brian Acton (Twitter) @brianacton Facebook turned me down. It was a great opportunity to connect with some fantastic people. Looking forward to life's next adventure. odpovědětretweetoblíbit

Facebook v roce 2009 Briana Actona paradoxně odmítl zaměstnat, jak napsal sám ve svém twitterovém příspěvku.

Pomoc nakonec přišla od Applu, který do operačního systému iOS v roce 2009 zavedl takzvané push notifikace. Kdykoliv tak uživatel změnil status, objevilo se to na displejích jeho přátel. Postupně se z toho stala služba podobná instant messagingu, a tak Koum se svými kumpány představil WhatsApp 2.0. Takovou, jakou ji svět zná dnes. Takovou, která posbírala přes 400 milionů aktivních uživatelů po celém světě a má hodnotu neuvěřitelných 19 miliard dolarů.